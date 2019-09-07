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РИА Новости

Создание нового космического корабля вернулось в график, заявил Рогозин

11:36 07.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМакет российского пилотируемого транспортного корабля "Федерация"
Макет российского пилотируемого транспортного корабля Федерация
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Макет российского пилотируемого транспортного корабля "Федерация" . Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Смена руководства Ракетно-космической корпорации "Энергия" способствовала возвращению к графику работ по созданию нового российского космического корабля для полетов в дальний космос. Об этом президенту России Владимиру Путину заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, его слова содержатся в видео, опубликованном на сайте Кремля.
Предыдущий руководитель РКК "Энергия" Сергей Романов в интервью газете "Коммерсант" в ноябре 2018 года сообщил, что корабль "Федерация", переименованный в пятницу в "Орла", будет готов к доставке на Байконур для запуска в 2024 году, хотя графиком запуск планируется на 2022 год. Романов руководил предприятием с прошлого лета до конца 2018 года. В январе он был заменен на Николая Севастьянова. До Романова предприятием с 2014 по 2018 год руководил Владимир Солнцев, назначенный при прежнем руководстве Роскосмоса.
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"Мы сейчас идем в сроках", - сказал глава корпорации "Энергия" Николай Севастьянов, отвечая на вопрос президента о графике выполнения работ.
В свою очередь Рогозин пояснил, что возвращению к обозначенным срокам способствовала смена руководства предприятия. "Отставание было значительным, но сейчас поменяли руководство - все нормально", - сказал Рогозин.
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При этом в пятницу по итогам совещания на космодроме Восточный сроки первых полетов корабля "Орел" все же были сдвинуты на год относительно прежних графиков. Планировавшийся на 2022 год первый полет перенесли на 2023 год, вернув запуск с ракеты "Союз-5" на ракету "Ангара". Дальнейшие сроки стартов также претерпели изменения. Беспилотный запуск корабля к МКС ушёл с 2023 года на 2024 год, пилотируемый полет к МКС сдвинулся на 2025 год вместо 2024 года. Напомним, в настоящее время работу МКС планируется прекратить в 2024 году, но ведутся переговоры о продлении эксплуатации станции до 2028-2030 годов.
Разработка нового пилотируемого корабля "Федерация" на замену эксплуатирующимся полвека кораблям "Союз" началась в 2009 году. Изначально планировалось, что в первый полет корабль отправится в беспилотном варианте в 2015 году, в пилотируемом - в 2018 году.
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Международная космическая станцияРКК "Энергия"РоскосмосДмитрий РогозинВладимир ПутинОрелРИА Наука
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