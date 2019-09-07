Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T11:32Z
https://ria.ru/20190907/1558420133.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:0:2501:1407_1036x0_80_0_0_c7a3aed1fb7a3611a361851645817bc7.jpg
РИА Новости

Иран рассматривал возможный выход из ДНЯО

11:32 07.09.2019
596
© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 сен – РИА Новости. Иран после выхода США из сделки по ядерной программе и восстановления санкций против Тегерана рассматривал возможность не участвовать в договоре о нераспространении ядерного оружия.
"Президенту Ирана и Высшему совету национальной безопасности был представлен список из различных мер. В первоначальном листе было множество вариантов, даже выход из договора о нераспространении, позже мы пересмотрели (этот вопрос – Прим. ред.)", - сообщил представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди, которого цитирует агентство Fars.
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
6 сентября, 00:32РИА Новости
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
Иран объявил о сокращении обязательств по ядерной сделке, заключенной в 2015 году, после того, как из соглашения вышли США и возобновили действие санкций против Тегерана. Третий этап сокращения Ираном обязательств в рамках ядерной сделки начался 6 сентября.
700320
Обсудить 0
Выход США из ядерной сделки по ИрануИранВ мире
Рекомендуем
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран объявил о работе с центрифугами вне рамок ядерной сделки
РИА
Новости
Атомная электростанция в Бушере (Иран)
В Иране заявили о готовности довести обогащение урана до 20%
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
Иран намерен отбирать материал из обогащенного и обедненного урана
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
Иран задержал танкер в Персидском заливе
Лента
новостей
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель США надеется на прогресс в Минских соглашениях
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране
В Иране пообещали оставить прежним доступ МАГАТЭ к ядерным объектам
Информация о рейсе Москва - Киев на сайте Flightradar. 7 сентября 2019
Борт специального летного отряда "Россия" приземлился в Киеве
Здание нового терминала D Киевского международного аэропорта Борисполь
Освобожденные Киевом россияне готовятся к вылету в Москву
Министр обороны США Марк Эспер
В Пентагоне призвали Россию вести себя "как нормальная страна"
Кирилл Вышинский перед отправкой из Киева в Москву
Вышинский вместе с освобожденными на Украине россиянами вылетел в Москву
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Помпео назвал сокращение обязательств Ирана в рамках СВПД неприемлемым
Флаги с символикой Евросоюза
Евросоюз предостерег Иран от дальнейшего снижения обязательств по СВПД
Российский самолет Ту-204 с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Внуково
Россия и Украина освободили задержанных граждан
Кирилл Вышинский перед отправкой из Киева в Москву
Вышинский и другие освобожденные на Украине готовятся к вылету в Россию
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
Демонстранты второй вечер подряд поджигают полицейский участок в Гонконге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05В Волгоградской области открылись избирательные участки
06:54Более тысячи наблюдателей следят за выборами в Забайкалье
06:11В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев
06:06Более 950 избирательных участков открылись в Курганской области
06:04В Оренбургской области начали работу избирательные участки
06:01Почти 2,3 тысячи избирательных участков открылись в Челябинской области
05:49В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
05:07В Башкирии открылись участки для голосования на выборах главы региона
05:03Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в сирийский Дераа
05:02На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
04:56Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30
04:15Избирательные участки открылись в Новосибирске, где выбирают мэра города
04:14Участки для голосования на выборах губернатора открылись на Алтае
04:14Названы лечебные свойства водки
04:13В Канаде более 300 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"
03:42Ученый раскритиковал искусственное программирование пола эмбриона человека
03:27В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
03:24За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей
03:21Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске "Метеора" в 2020 году
02:46Почти 24 тысячи жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды
Лента новостейМолния