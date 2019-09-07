Иран рассматривал возможный выход из ДНЯО

ТЕГЕРАН, 7 сен – РИА Новости. Иран после выхода США из сделки по ядерной программе и восстановления санкций против Тегерана рассматривал возможность не участвовать в договоре о нераспространении ядерного оружия.

Иран объявил о сокращении обязательств по ядерной сделке, заключенной в 2015 году, после того, как из соглашения вышли США и возобновили действие санкций против Тегерана. Третий этап сокращения Ираном обязательств в рамках ядерной сделки начался 6 сентября.