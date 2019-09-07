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РИА Новости

Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре за сутки вырос на семь сантиметров

11:20 07.09.2019
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CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Комсомольск-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev /
Комсомольск-на-Амуре. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре в субботу поднялся за сутки на семь сантиметров и достиг 799 сантиметров, сообщает МЧС России.
Правительство Хабаровского края сообщило в четверг, что через три-четыре дня большая вода подойдет к городу с отметками в 820-850 сантиметров. По сообщениям мэрии мэрия Комсомольска-на-Амуре, уровень воды в городской черте на тот момент составлял 782 сантиметра.
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"В настоящее время уровень воды в реке Амур у города Комсомольска-на-Амуре составил 799 сантиметров, прирост за прошедшие сутки составил семь сантиметров. Подтоплен 121 жилой дом и 369 приусадебных участков", - говорится в сообщении.
Уточняется что сейчас на территории Комсомольска-на-Амуре развернуто три пункта временного размещения общей вместимостью 240 человек. В двух из них находятся 39 человек, в том числе 11 детей.
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