Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре за сутки вырос на семь сантиметров

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре в субботу поднялся за сутки на семь сантиметров и достиг 799 сантиметров, сообщает МЧС России.

Правительство Хабаровского края сообщило в четверг, что через три-четыре дня большая вода подойдет к городу с отметками в 820-850 сантиметров. По сообщениям мэрии мэрия Комсомольска-на-Амуре, уровень воды в городской черте на тот момент составлял 782 сантиметра.

"В настоящее время уровень воды в реке Амур у города Комсомольска-на-Амуре составил 799 сантиметров, прирост за прошедшие сутки составил семь сантиметров. Подтоплен 121 жилой дом и 369 приусадебных участков", - говорится в сообщении.