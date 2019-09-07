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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись почти 1,2 тысячи беженцев из Иордании и Ливана

11:17 07.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Пограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Почти 1,2 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 163 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 352 человека (женщин – 105, детей – 180), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 811 человек (женщин – 243, детей – 414)", - говорится в сообщении.
Здание Министерства иностранных дел РФ
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Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств в Сирию вернулись 388 916 беженцев: более 120 тысяч из Ливана и почти 266 тысяч из Иордании.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,7 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 26 взрывоопасных предмета.
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