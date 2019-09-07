В Сирию за сутки вернулись почти 1,2 тысячи беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Почти 1,2 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 163 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 352 человека (женщин – 105, детей – 180), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 811 человек (женщин – 243, детей – 414)", - говорится в сообщении.

Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств в Сирию вернулись 388 916 беженцев: более 120 тысяч из Ливана и почти 266 тысяч из Иордании.