РКК "Энергия" изготавливает два новых пилотируемых корабля "Орел"

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (предприятие Роскосмоса) изготавливает два новых пилотируемых корабля "Орел", один из которых будет многократно запускаться с экипажами на ракетах тяжёлого класса "Ангара-А5" и сверхтяжёлого "Енисей" к Международной космической станции (МКС) и в дальний космос, заявил генеральный директор предприятия Николай Севастьянов.

"Второй лётный корабль, многоразовый, на нем уже будут летать космонавты. В 2024 году - беспилотный (полет) к МКС, в 2025 году - пилотируемый. И ещё два зачётных пуска перед (использованием на) сверхтяжёлом носителе. Дальше мы планируем, что именно эта машина будет на сверхтяжёлом носителе летать в дальний космос", - добавил Севастьянов.