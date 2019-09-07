Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T11:10Z
https://ria.ru/20190907/1558419761.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155794/97/1557949719_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_90a9cea6d3a7a868e0de68c04d0077ed.jpg
РИА Новости

РКК "Энергия" изготавливает два новых пилотируемых корабля "Орел"

11:10 07.09.2019
1524
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакеты российских ракет-носителей
Макеты российских ракет-носителей
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Макеты российских ракет-носителей. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (предприятие Роскосмоса) изготавливает два новых пилотируемых корабля "Орел", один из которых будет многократно запускаться с экипажами на ракетах тяжёлого класса "Ангара-А5" и сверхтяжёлого "Енисей" к Международной космической станции (МКС) и в дальний космос, заявил генеральный директор предприятия Николай Севастьянов.
"Мы сейчас изготавливаем два пилотируемых корабля ("Орел"). Первый лётный будет для отработки критических операций взлёта и посадки... (Его) пуск в 2023 году на (ракете) "Ангара-А5", - доложил он президенту России Владимиру Путину. Видео беседы размещено на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
6 сентября, 18:30РИА Новости
Путин поддержал создание нового семейства российских ракет
"Второй лётный корабль, многоразовый, на нем уже будут летать космонавты. В 2024 году - беспилотный (полет) к МКС, в 2025 году - пилотируемый. И ещё два зачётных пуска перед (использованием на) сверхтяжёлом носителе. Дальше мы планируем, что именно эта машина будет на сверхтяжёлом носителе летать в дальний космос", - добавил Севастьянов.
2804010
Обсудить 0
Космос - РИА НаукаРКК "Энергия"РоскосмосВладимир ПутинРИА Наука
Рекомендуем
Макет российского пилотируемого транспортного корабля Федерация
Создание нового космического корабля вернулось в график, заявил Рогозин
РИА
Новости
Вывоз ракеты-носителя Союз на космодроме Байконур
В РКЦ "Прогресс" около 40 ракет "Союз" находятся в ожидании запуска
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
Начало испытаний ракеты "Союз-6" на Байконуре запланировали на 2025 год
Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев на ВДНХ. 7 сентября 2019
Строящийся комплекс на Байконуре назовут в честь Назарбаева
Лента
новостей
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Рогозин рассказал о новых ракетах "Союз-5" и "Союз-6"
Установка подводной обсерватории для сбора научных данных в Балтийском море у берегов Германии
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
Путин поддержал создание нового семейства российских ракет
Макет российского пилотируемого транспортного корабля Федерация
"Роскосмос" переименовал новый российский пилотируемый космический корабль
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
"Роскосмос" создаст новую ракету "Союз-6"
Актриса Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Здание нового терминала D Киевского международного аэропорта Борисполь
Освобожденные Киевом россияне готовятся к вылету в Москву
Технический комплекс космодрома Восточный
Рогозин объяснил, почему Илон Маск вряд ли заинтересуется Восточным
Министр обороны США Марк Эспер
В Пентагоне призвали Россию вести себя "как нормальная страна"
Запуск гиперзвуковой ракеты
США отказались покупать гиперзвуковые ракеты у России
Макет ракеты-носителя Ангара 1.2 на выставке в рамках МАКС-2019
Летные испытания нового пилотируемого корабля решили вернуть на "Ангару"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05В Волгоградской области открылись избирательные участки
06:54Более тысячи наблюдателей следят за выборами в Забайкалье
06:11В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев
06:06Более 950 избирательных участков открылись в Курганской области
06:04В Оренбургской области начали работу избирательные участки
06:01Почти 2,3 тысячи избирательных участков открылись в Челябинской области
05:49В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
05:07В Башкирии открылись участки для голосования на выборах главы региона
05:03Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в сирийский Дераа
05:02На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
04:56Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30
04:15Избирательные участки открылись в Новосибирске, где выбирают мэра города
04:14Участки для голосования на выборах губернатора открылись на Алтае
04:14Названы лечебные свойства водки
04:13В Канаде более 300 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"
03:42Ученый раскритиковал искусственное программирование пола эмбриона человека
03:27В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
03:24За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей
03:21Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске "Метеора" в 2020 году
02:46Почти 24 тысячи жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды
Лента новостейМолния