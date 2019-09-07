Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T12:29Z
https://ria.ru/20190907/1558419720.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155806/47/1558064721_0:66:2700:1585_1036x0_80_0_0_39e5541749eb6d303007bd15d27d3040.jpg
РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Адвокат заявил, что освобожденные россияне "улетают" из Киева

11:09 07.09.2019 (обновлено: 12:29 07.09.2019)
1864
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАдвокат Валентин Рыбин
Адвокат Валентин Рыбин
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Адвокат Валентин Рыбин. Архивное фото
КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Вошедшие в списки одновременного освобождения осужденных и заключенных между Киевом и РФ вылетают самолетом из Украины в Россию, сообщил в субботу украинский адвокат Валентин Рыбин.
"Улетают", - написал Рыбин на своей странице в Facebook.
При этом он опубликовал фото самолета с российским флагом.
"Без Руслана (Гаджиева - ред.)", - добавил Рыбин.
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.
В пятницу Рыбин заявил у себя на странице в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва. По словам юриста, их доставляют в пункт сбора по согласованному списку для освобождения.
1910212
Обсудить 0
Освобождение задержанных россиян и украинцевВалентин РыбинРоссияКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Информация о рейсе Москва - Киев на сайте Flightradar. 7 сентября 2019
Борт специального летного отряда "Россия" приземлился в Киеве
РИА
Новости
Кирилл Вышинский перед отправкой из Киева в Москву
Вышинский и другие освобожденные на Украине готовятся к вылету в Россию
Здание нового терминала D Киевского международного аэропорта Борисполь
Освобожденные Киевом россияне готовятся к вылету в Москву
Кирилл Вышинский перед отправкой из Киева в Москву
Вышинский вместе с освобожденными на Украине россиянами вылетел в Москву
Лента
новостей
Актриса Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву
Российский самолет Ту-204 с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Внуково
Россия и Украина освободили задержанных граждан
Автобусы, в которых могут быть украинские военные, покинули Лефортово
Автобусы, в которых могут быть украинские военные, покинули "Лефортово"
Журналисты в аэропорту Борисполя ожидают самолет с украинскими военнослужащими, нарушившими морскую границу России. 7 сентября 2019
Аваков и Баканов прибыли в аэропорт Борисполь
Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Зеленский рассказал о "самом сложном в президентстве" разговоре с Путиным
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
"Хороший шаг". Кого вернули друг другу Москва и Киев
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о возможности второго этапа освобождения задержанных лиц
Осужденный в России за терроризм Олег Сенцов в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
Уголовное дело в отношении украинца Олега Сенцова
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
В ЛДПР назвали возможную причину нападения на Памфилову
Геза Андреас фон Гайр
Новый посол Германии рассказал о большой симпатии к России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05В Волгоградской области открылись избирательные участки
06:54Более тысячи наблюдателей следят за выборами в Забайкалье
06:11В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев
06:06Более 950 избирательных участков открылись в Курганской области
06:04В Оренбургской области начали работу избирательные участки
06:01Почти 2,3 тысячи избирательных участков открылись в Челябинской области
05:49В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
05:07В Башкирии открылись участки для голосования на выборах главы региона
05:03Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в сирийский Дераа
05:02На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
04:56Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30
04:15Избирательные участки открылись в Новосибирске, где выбирают мэра города
04:14Участки для голосования на выборах губернатора открылись на Алтае
04:14Названы лечебные свойства водки
04:13В Канаде более 300 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"
03:42Ученый раскритиковал искусственное программирование пола эмбриона человека
03:27В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
03:24За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей
03:21Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске "Метеора" в 2020 году
02:46Почти 24 тысячи жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды
Лента новостейМолния