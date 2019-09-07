Адвокат заявил, что освобожденные россияне "улетают" из Киева

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Вошедшие в списки одновременного освобождения осужденных и заключенных между Киевом и РФ вылетают самолетом из Украины в Россию, сообщил в субботу украинский адвокат Валентин Рыбин.

"Улетают", - написал Рыбин на своей странице в Facebook

При этом он опубликовал фото самолета с российским флагом.

"Без Руслана (Гаджиева - ред.)", - добавил Рыбин.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.

В пятницу Рыбин заявил у себя на странице в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва. По словам юриста, их доставляют в пункт сбора по согласованному списку для освобождения.