Лолита назвала причину расставания с мужем

"В этом была беда. Нас не устраивали какие-то вещи друг в друге, но мы не разговаривали на эти темы. То я убегала, то он. А надо было пойти к психологу и рассказать, что болит. Тогда мы бы смогли сохранить отношения!"

Лолита Милявская