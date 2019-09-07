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РИА Новости
Культура

Лолита назвала причину расставания с мужем

10:18 07.09.2019 (обновлено: 13:53 07.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российская певица Лолита Милявская в разговоре с "Собеседником" объяснила, что послужило причиной расставания с мужем, спортсменом Дмитрием Ивановым.
По ее словам, супругам нужно было работать над отношениями и вовремя обратиться к специалисту.
"В этом была беда. Нас не устраивали какие-то вещи друг в друге, но мы не разговаривали на эти темы. То я убегала, то он. А надо было пойти к психологу и рассказать, что болит. Тогда мы бы смогли сохранить отношения!"
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Лолита Милявская
Артистка добавила, что в этом году многие пары в ее окружении приняли решение о разрыве отношений. Она посоветовала им сходить на сеанс психологической консультации, а не подавать на развод.
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Лолита объявила о расставании с мужем в начале июля. Она призналась, что в ближайшее время не планирует начинать новые отношения.
Супруги прожили в браке девять лет. Пока они не развелись официально.
До этого певица была замужем четыре раза.
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КультураШоу-бизнесЛолита МилявскаяРоссия
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