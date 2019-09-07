Лолита назвала причину расставания с мужем

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российская певица Лолита Милявская в разговоре с "Собеседником" объяснила, что послужило причиной расставания с мужем, спортсменом Дмитрием Ивановым.
По ее словам, супругам нужно было работать над отношениями и вовремя обратиться к специалисту.
"В этом была беда. Нас не устраивали какие-то вещи друг в друге, но мы не разговаривали на эти темы. То я убегала, то он. А надо было пойти к психологу и рассказать, что болит. Тогда мы бы смогли сохранить отношения!"
Артистка добавила, что в этом году многие пары в ее окружении приняли решение о разрыве отношений. Она посоветовала им сходить на сеанс психологической консультации, а не подавать на развод.
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Лолита объявила о расставании с мужем в начале июля. Она призналась, что в ближайшее время не планирует начинать новые отношения.
Супруги прожили в браке девять лет. Пока они не развелись официально.
До этого певица была замужем четыре раза.