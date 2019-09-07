Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T10:18Z
https://ria.ru/20190907/1558418508.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155764/67/1557646705_0:0:1106:622_1036x0_80_0_0_83efc604da17084af2545acd22a526ba.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

10:18 07.09.2019
985
© РИА НовостиСитуация в Идлибе
Ситуация в Идлибе
© РИА Новости
Ситуация в Идлибе . Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 27 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 12, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 27 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – восемь, Латакия – восемь, Хама – шесть, Идлиб – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Хама – три, Алеппо – один, Латакия – один", - говорится в сообщении.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
200003
Обсудить 0
Война в СирииМинистерство обороны РФТурцияСирияРоссия
Рекомендуем
Взрывы в секторе Газа после ударов Израиля
Израильские военные нанесли ответный удар по сектору Газа
РИА
Новости
Военнослужащий сирийской армии осматривает локационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии
СМИ: ПВО Сирии отразила атаку беспилотников террористов в провинции Хама
Молодые люди в национальных флагах США и России
Американский сенатор призвал к открытому диалогу между Россией и США
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Политолог прокомментировал заявление Эрдогана о ядерном оружии
Лента
новостей
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
В Сирию за сутки вернулись почти 1,2 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
Министр обороны США Марк Эспер
В Пентагоне призвали Россию вести себя "как нормальная страна"
Мальчики с пистолетами играют в войну в Латакии
В Москву привезли российских детей, родившихся в сирийских тюрьмах
Макет российского пилотируемого транспортного корабля Федерация
"Роскосмос" переименовал новый российский пилотируемый космический корабль
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Силовики дооборудуют позиции в месте разведения сил, заявили в ЛНР
Российский самолет Ту-204 с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Внуково
Россия и Украина освободили задержанных граждан
Пожарные машины
В Петербурге сто человек эвакуировали из многоэтажки из-за возгорания
Установка подводной обсерватории для сбора научных данных в Балтийском море у берегов Германии
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
Киев намеренно нарушает перемирие, заявили в ДНР
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Логотип Евросоюза
В Германии оценили последствия от ответных российских санкций
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05В Волгоградской области открылись избирательные участки
06:54Более тысячи наблюдателей следят за выборами в Забайкалье
06:11В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев
06:06Более 950 избирательных участков открылись в Курганской области
06:04В Оренбургской области начали работу избирательные участки
06:01Почти 2,3 тысячи избирательных участков открылись в Челябинской области
05:49В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
05:07В Башкирии открылись участки для голосования на выборах главы региона
05:03Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в сирийский Дераа
05:02На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
04:56Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30
04:15Избирательные участки открылись в Новосибирске, где выбирают мэра города
04:14Участки для голосования на выборах губернатора открылись на Алтае
04:14Названы лечебные свойства водки
04:13В Канаде более 300 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"
03:42Ученый раскритиковал искусственное программирование пола эмбриона человека
03:27В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
03:24За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей
03:21Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске "Метеора" в 2020 году
02:46Почти 24 тысячи жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды
Лента новостейМолния