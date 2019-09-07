Нижне-Бурейскую ГЭС в Приамурье ввели в промышленную эксплуатацию

Сбросы воды через плотину Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области. Архивное фото

Сбросы воды через плотину Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сен - РИА Новости. Нижне-Бурейская ГЭС - самая мощная в России, возведение которой началось в постсоветский период, - введена в промышленную эксплуатацию в Амурской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "РусГидро".

"Нижне-Бурейская ГЭС введена в промышленную эксплуатацию, станция вышла на проектную мощность в 320 МВт", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.

В торжественной церемонии приняли участие председатель правления - гендиректор "РусГидро" Николай Шульгинов и губернатор Приамурья Василий Орлов.

Нижне-Бурейская ГЭС – вторая ступень Бурейского гидроэнергетического комплекса, крупнейшего объекта электроэнергетики на Дальнем Востоке. Станция связана с расположенной выше Бурейской ГЭС. Нижне-Бурейская ГЭС является ее контррегулятором – она выравнивает неравномерные в течение суток расходы воды Бурейской ГЭС, позволяя ей работать без ограничений.

Среднегодовая выработка Нижне-Бурейской ГЭС составит 1,67 миллиарда кВт.ч. Электроэнергия будет направлена в объединенную энергосистему Дальнего Востока и обеспечит энергоснабжение как уже существующих потребителей, таких как космодром "Восточный", так и реализуемых сейчас крупных инфраструктурных и промышленных проектов: газопровода "Сила Сибири" и Амурского газоперерабатывающего завода.

Также Нижне-Бурейская ГЭС поможет защищать населенные пункты от подтоплений. В здании ГЭС установлены четыре гидроагрегата по 80 МВт каждый, изготовленные российским концерном "Силовые машины".