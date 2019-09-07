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РИА Новости

Нижне-Бурейскую ГЭС в Приамурье ввели в промышленную эксплуатацию

10:16 07.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкСбросы воды через плотину Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области
Сбросы воды через плотину Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Сбросы воды через плотину Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сен - РИА Новости. Нижне-Бурейская ГЭС - самая мощная в России, возведение которой началось в постсоветский период, - введена в промышленную эксплуатацию в Амурской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "РусГидро".
"Нижне-Бурейская ГЭС введена в промышленную эксплуатацию, станция вышла на проектную мощность в 320 МВт", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
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В торжественной церемонии приняли участие председатель правления - гендиректор "РусГидро" Николай Шульгинов и губернатор Приамурья Василий Орлов.
Нижне-Бурейская ГЭС – вторая ступень Бурейского гидроэнергетического комплекса, крупнейшего объекта электроэнергетики на Дальнем Востоке. Станция связана с расположенной выше Бурейской ГЭС. Нижне-Бурейская ГЭС является ее контррегулятором – она выравнивает неравномерные в течение суток расходы воды Бурейской ГЭС, позволяя ей работать без ограничений.
Среднегодовая выработка Нижне-Бурейской ГЭС составит 1,67 миллиарда кВт.ч. Электроэнергия будет направлена в объединенную энергосистему Дальнего Востока и обеспечит энергоснабжение как уже существующих потребителей, таких как космодром "Восточный", так и реализуемых сейчас крупных инфраструктурных и промышленных проектов: газопровода "Сила Сибири" и Амурского газоперерабатывающего завода.
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Также Нижне-Бурейская ГЭС поможет защищать населенные пункты от подтоплений. В здании ГЭС установлены четыре гидроагрегата по 80 МВт каждый, изготовленные российским концерном "Силовые машины".
При содействии гидроэнергетиков в зоне влияния водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС был образован природный парк "Бурейский", где для отвлечения диких животных из будущей зоны затопления были организованы подкормочные площадки для копытных, размещены искусственные гнездовья для редкой утки-мандаринки. Впервые в России в период заполнения водохранилища была проведена операция по спасению из зоны затопления диких животных и переносу редких растений.
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Василий ОрловНиколай ШульгиновДальний ВостокРусГидроАмурская областьРоссияЭкономика
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