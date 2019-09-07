В России увеличили до миллиона рублей премии для молодых ученых

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Правительство РФ увеличило размер премий для молодых ученых в области науки и техники с 500 тысяч до одного миллиона, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.

Ранее были учреждены семь ежегодных премий в области науки и техники для молодых учёных в размере 500 тысяч рублей каждая. При этом авторский коллектив по данной работе не должен превышать пять человек.