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РИА Новости

В России увеличили до миллиона рублей премии для молодых ученых

10:13 07.09.2019
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© Fotolia / 18percentgreyЛаборатория
Лаборатория
© Fotolia / 18percentgrey
Лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Правительство РФ увеличило размер премий для молодых ученых в области науки и техники с 500 тысяч до одного миллиона, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.
Ранее были учреждены семь ежегодных премий в области науки и техники для молодых учёных в размере 500 тысяч рублей каждая. При этом авторский коллектив по данной работе не должен превышать пять человек.
"Постановление от 31 августа 2019 года №1121. С 2020 года размер денежной части премий Правительства России в области науки и техники для молодых учёных увеличен с 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что документ вступает в силу с первого января 2020 года.
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