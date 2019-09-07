Росстат отследит динамику зарплаты младшего медперсонала

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Росстат будет собирать данные о динамике зарплаты младшего медицинского персонала, соответствующее распоряжение опубликовано на Росстат будет собирать данные о динамике зарплаты младшего медицинского персонала, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров РФ.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные Росстата сообщило, что майские указы президента о повышении зарплат бюджетников выполняют лишь четыре региона России, при этом, хуже всего указы выполняются в отношении педагогов дошкольных организаций, социальных работников и младшего медперсонала.

"Подписанным распоряжением Федеральный план статистических работ... дополнен показателем "Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала... к среднемесячной начисленной заработной плате младшего медицинского персонала за соответствующий период прошлого года, с учётом индекса потребительских цен", - говорится в справке к документу.

Уточняется, что сбор официальных статистических данных по этому показателю позволит проводить мониторинг повышения заработной платы младшего медицинского персонала с учётом индексации.