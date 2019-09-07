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РИА Новости

Росстат отследит динамику зарплаты младшего медперсонала

10:08 07.09.2019
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© РИА Новости / Павел ЛьвовВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Павел Львов
В больнице. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Росстат будет собирать данные о динамике зарплаты младшего медицинского персонала, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров РФ.
Ранее издание РБК со ссылкой на данные Росстата сообщило, что майские указы президента о повышении зарплат бюджетников выполняют лишь четыре региона России, при этом, хуже всего указы выполняются в отношении педагогов дошкольных организаций, социальных работников и младшего медперсонала.
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"Подписанным распоряжением Федеральный план статистических работ... дополнен показателем "Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала... к среднемесячной начисленной заработной плате младшего медицинского персонала за соответствующий период прошлого года, с учётом индекса потребительских цен", - говорится в справке к документу.
Уточняется, что сбор официальных статистических данных по этому показателю позволит проводить мониторинг повышения заработной платы младшего медицинского персонала с учётом индексации.
Добавляется, что статистическая информация по этому показателю будет формироваться Росстатом по РФ в целом, по субъектам, федеральным округам и формам собственности.
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