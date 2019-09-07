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РИА Новости

Иран объявил о работе с центрифугами вне рамок ядерной сделки

10:03 07.09.2019 (обновлено: 11:34 07.09.2019)
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 сен – РИА Новости. Иран в рамках третьего шага сокращения обязательств по ядерной сделке, из которой ранее вышли США, объявил о работе с целым рядом центрифуг вне соглашения.
Как заявил представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди, Иран уже задействует для обогащения урана 20 центрифуг IR-4 вместо 10, которые предусмотрены ядерной сделкой.
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В ходе пресс-конференции Камальванди, чьи слова приводятся в Telegram-канале правительства, отметил, что Иран уже начал процесс газификации каскада из 20 более современных центрифуг IR-6, в планах доведение их до 30 штук.
Кроме того, отметил он, Иран уже начал процесс газификации каскада из 20 более современных центрифуг IR-6, а также запустил каскад из десяти центрифуг типа IR-5.
Иран фактически задействовал эти центрифуги раньше срока, который выделялся в ядерной сделке на испытание разных типов машин.
Камальванди также указал, что отказ Ирана от ограничений в сфере ядерных исследований и разработок, о котором говорил президент Ирана Хасан Роухани, позволит Ирану достичь мощностей по обогащению урана в 1 миллион ЕРР (единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг).
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Ранее Тегеран решил с 6 сентября не связывать себя с ограничениями, предусмотренными ядерной сделкой относительно исследований и разработок в сфере ядерных технологий.
Иран объявил о сокращении обязательств по ядерной сделке, заключенной в 2015 году, после того, как из соглашения вышли США и возобновили действие санкций против Тегерана.
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