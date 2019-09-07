В Луховицах более 80 человек эвакуировали из больницы из-за пожара

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Свыше 80 человек эвакуированы из центральной районной больницы в городском округе Луховицы Московской области после короткого замыкания в электрооборудовании, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Короткое замыкание с последующим возгоранием на площади четыре квадратных метра произошло в электрощитовой в городской центральной районной больнице на улице Мира", - сказал собеседник агентства.