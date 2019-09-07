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РИА Новости

В Луховицах более 80 человек эвакуировали из больницы из-за пожара

10:01 07.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Свыше 80 человек эвакуированы из центральной районной больницы в городском округе Луховицы Московской области после короткого замыкания в электрооборудовании, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Короткое замыкание с последующим возгоранием на площади четыре квадратных метра произошло в электрощитовой в городской центральной районной больнице на улице Мира", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, из здания были эвакуированы 85 человек. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.
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Московская областьЛуховицыПроисшествия
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