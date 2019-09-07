Тральщик "Иван Антонов" прибыл к месту базирования в Севастополь

Третий стеклопластиковый тральщик проекта 12700 "Иван Антонов" во время церемонии спуска на воду на Средне-Невском судостроительном заводе. 25 апреля 2018

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Новейший морской тральщик "Иван Антонов" прибыл в субботу к месту базирования в Севастополь после перехода через Атлантику, передает корреспондент РИА Новости.

Морской тральщик проекта 12700 "Иван Антонов" прибыл в Севастополь после совершения перехода с Балтийского флота и пришвартовался у Минной стенки в Южной бухте города-героя.

"Иван Антонов" построен на судостроительном заводе "Средне-Невский судостроительный завод", спущен на воду в 2018 году, принят в состав Черноморского флота в январе 2019 года. Является новым поколением кораблей противоминной обороны, имеет на вооружении современное оборудование, гидроакустические станции телеуправляемые и автономные подводные аппарата для уничтожения различных типов морских мин.

Корабль спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и является новым поколением кораблей противоминной обороны. Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина - 61 метр, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении - 16,5 узла, экипаж - 44 человека.