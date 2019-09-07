Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T09:59Z
https://ria.ru/20190907/1558418100.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151938/74/1519387431_0:84:3344:1965_1036x0_80_0_0_5fb7620625f1ab66fcd0ef5e947b0fb6.jpg
РИА Новости

Тральщик "Иван Антонов" прибыл к месту базирования в Севастополь

09:59 07.09.2019
652
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкТретий стеклопластиковый тральщик проекта 12700 "Иван Антонов" во время церемонии спуска на воду на Средне-Невском судостроительном заводе. 25 апреля 2018
Третий стеклопластиковый тральщик проекта 12700 Иван Антонов во время церемонии спуска на воду на Средне-Невском судостроительном заводе. 25 апреля 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Новейший морской тральщик "Иван Антонов" прибыл в субботу к месту базирования в Севастополь после перехода через Атлантику, передает корреспондент РИА Новости.
Морской тральщик проекта 12700 "Иван Антонов" прибыл в Севастополь после совершения перехода с Балтийского флота и пришвартовался у Минной стенки в Южной бухте города-героя.
Корабль противоминной обороны проекта 12700. Архивное фото
25 июля 2018, 12:42РИА Новости
На судозаводе в Петербурге заложили пятый тральщик проекта 12700
"Иван Антонов" построен на судостроительном заводе "Средне-Невский судостроительный завод", спущен на воду в 2018 году, принят в состав Черноморского флота в январе 2019 года. Является новым поколением кораблей противоминной обороны, имеет на вооружении современное оборудование, гидроакустические станции телеуправляемые и автономные подводные аппарата для уничтожения различных типов морских мин.
Корабль спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и является новым поколением кораблей противоминной обороны. Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина - 61 метр, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении - 16,5 узла, экипаж - 44 человека.
Командование Военно-морского флота России планирует до 2030 года получить около 40 стеклопластиковых минных тральщиков проекта 12700, сообщил ранее департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.
Минный тральщик Александр Обухов во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений Запад-2017
26 апреля 2018, 08:00РИА Новости
Сапер в тельняшке. На что способны новые тральщики проекта 12700
4500031
Обсудить 1
Министерство обороны РоссииРоссияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Здание нового терминала D Киевского международного аэропорта Борисполь
Освобожденные Киевом россияне готовятся к вылету в Москву
РИА
Новости
Информация о рейсе Москва - Киев на сайте Flightradar. 7 сентября 2019
Борт специального летного отряда "Россия" приземлился в Киеве
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву
Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов
В МИД рассказали об интересе зарубежных компаний к инвестициям в Севморпуть
Лента
новостей
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк
Рогозин рассказал о сроках летных испытаний ракеты "Сармат"
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран объявил о работе с центрифугами вне рамок ядерной сделки
Запуск гиперзвуковой ракеты
США отказались покупать гиперзвуковые ракеты у России
Запуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море
"Последнее, что вы увидите": американские СМИ напугала российская ракета
Установка подводной обсерватории для сбора научных данных в Балтийском море у берегов Германии
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Макеты российских ракет-носителей
РКК "Энергия" изготавливает два новых пилотируемых корабля "Орел"
Вывоз ракеты-носителя Союз на космодроме Байконур
В РКЦ "Прогресс" около 40 ракет "Союз" находятся в ожидании запуска
Автобусы, в которых могут быть украинские военные, покинули Лефортово
Автобусы, в которых могут быть украинские военные, покинули "Лефортово"
Министр обороны США Марк Эспер
В Пентагоне призвали Россию вести себя "как нормальная страна"
Логотип Евросоюза
В Германии оценили последствия от ответных российских санкций
Атомная электростанция в Бушере (Иран)
В Иране заявили о готовности довести обогащение урана до 20%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:05В Волгоградской области открылись избирательные участки
06:54Более тысячи наблюдателей следят за выборами в Забайкалье
06:11В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев
06:06Более 950 избирательных участков открылись в Курганской области
06:04В Оренбургской области начали работу избирательные участки
06:01Почти 2,3 тысячи избирательных участков открылись в Челябинской области
05:49В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
05:07В Башкирии открылись участки для голосования на выборах главы региона
05:03Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в сирийский Дераа
05:02На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
04:56Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30
04:15Избирательные участки открылись в Новосибирске, где выбирают мэра города
04:14Участки для голосования на выборах губернатора открылись на Алтае
04:14Названы лечебные свойства водки
04:13В Канаде более 300 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"
03:42Ученый раскритиковал искусственное программирование пола эмбриона человека
03:27В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
03:24За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей
03:21Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске "Метеора" в 2020 году
02:46Почти 24 тысячи жителей Приморья остались без электричества из-за непогоды
Лента новостейМолния