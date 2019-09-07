Тральщик "Иван Антонов" прибыл к месту базирования в Севастополь

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Новейший морской тральщик "Иван Антонов" прибыл в субботу к месту базирования в Севастополь после перехода через Атлантику, передает корреспондент РИА Новости.
Морской тральщик проекта 12700 "Иван Антонов" прибыл в Севастополь после совершения перехода с Балтийского флота и пришвартовался у Минной стенки в Южной бухте города-героя.
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"Иван Антонов" построен на судостроительном заводе "Средне-Невский судостроительный завод", спущен на воду в 2018 году, принят в состав Черноморского флота в январе 2019 года. Является новым поколением кораблей противоминной обороны, имеет на вооружении современное оборудование, гидроакустические станции телеуправляемые и автономные подводные аппарата для уничтожения различных типов морских мин.
Корабль спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и является новым поколением кораблей противоминной обороны. Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина - 61 метр, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении - 16,5 узла, экипаж - 44 человека.
Командование Военно-морского флота России планирует до 2030 года получить около 40 стеклопластиковых минных тральщиков проекта 12700, сообщил ранее департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.
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