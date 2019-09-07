Посольство в Риме назвало статью о скандале вокруг партии "Лига" клеветой

РИМ, 6 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Риме считает клеветнической статью итальянской газеты Corriere della Sera, которая сообщила об участии сотрудника дипмиссии во встрече в московском отеле "Метрополь" в октябре прошлого года, где якобы обсуждалась сделка, которая бы обеспечила российское финансирование итальянской партии "Лига".

"С большим удивлением прочитали 6 сентября статью вашего корреспондента Марио Джеревини, в которой утверждается, что в посольстве России в Италии работает сотрудник А.Харченко, который был якобы участником встречи в Москве в отеле "Метрополь", - говорится в заявлении посольства, поступившем в РИА Новости.

Как утверждается в материале, в числе трех россиян-участников встречи был некий 39-летний Андрей Харченко, который получил аккредитацию в Италии для работы в посольстве РФ в июле 2019 года. "Учитывая авторитет и многотиражность Вашей газеты, мы могли бы ожидать, что автор и редакция потрудятся уточнить факты, прежде чем публиковать их для сведения многотысячной армии читателей. Со своей стороны сообщаем, что в посольстве действительно работает 1-й секретарь Андрей Николаевич Харченко (1987 года рождения), который не имеет никакого отношения к тому персонажу, с которым Ваши журналисты пытаются его идентифицировать", - отмечается в ноте посольства.

Дипмиссия подчеркивает, что автор статьи действительно обратился в посольство накануне вечером, но, не дождавшись ответа на электронное письмо, "дал свою клеветническую по содержанию статью". "Просили бы дать официальное опровержение информации, содержащейся в указанной статье, а также принести извинения российскому дипломату, который, как и все мы в посольстве, работает на благо развития российско-итальянских отношений" - подчеркнули в посольстве.

История, касающаяся якобы имевшего место финансирования "Лиги", возникла в феврале после публикации популярного еженедельника L'Espresso. Издание утверждало, что представители "Лиги" вели секретные переговоры в Москве, чтобы обеспечить крупное финансирование для партии в преддверии европейских выборов. Российская финансовая помощь должна была поступить "Лиге" якобы благодаря заключению сделки между нефтяными компаниями двух стран на поставки трех миллионов тонн дизельного топлива.

Журнал сообщил, что переговоры в Москве с итальянской стороны вел доверенное лицо уже бывшего вице-премьера Италии и лидера "Лиги" Маттео Сальвини, глава ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлука Савоини.

Новый скандал вокруг этой истории вспыхнул в Италии после того, как в начале июля американский портал Buzzfeed опубликовал материал, в котором приводится расшифровка переговоров в Москве: собеседники якобы обсуждали сделку на поставки российского топлива, часть доходов от которой в размере 65 миллионов долларов должна была получить "Лига".