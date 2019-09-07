Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Пожелал хорошего полёта и мягкой посадки в Москве. Ждём с нетерпением. Дмитрий Киселев

Дело Кирилла Вышинского

В мае 2018 года Вышинского обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что журналиста арестовали "за его прямую профессиональную деятельность". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Сам Вышинский считает обвинения ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность.