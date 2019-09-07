Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Пожелал хорошего полёта и мягкой посадки в Москве. Ждём с нетерпением.
Дело Кирилла Вышинского
В мае 2018 года Вышинского обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что журналиста арестовали "за его прямую профессиональную деятельность". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Сам Вышинский считает обвинения ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность.
Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.