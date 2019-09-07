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РИА Новости
Культура

СМИ сообщили о разводе экс-солистки t.A.T.u

09:43 07.09.2019 (обновлено: 13:16 07.09.2019)
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© РИА НовостиРоссийская исполнительница Лена Катина на концерте в Луганске. 3 июня 2018 года
Российская исполнительница Лена Катина на концерте в Луганске. 3 июня 2018 года
© РИА Новости
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Певица, бывшая участница группы t.A.T.u Елена Катина развелась с рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на свои источники.
На заседании, которое состоялось накануне в Кунцевском районном суде Москвы, присутствовали только представители бывших супругов.
У пары есть четырехлетний сын Александр, который, предположительно, останется с матерью.
Катина наиболее известна как солистка поп-группы t.A.T.u. С 2009 года участвует в международном сольном проекте Lena Katina.
Солистки группы t.A.T.u Юля Волкова и Лена Катина
4 июня 2018, 11:01РИА Новости
Экс-солистка t.A.T.u попала в базу данных украинского сайта "Миротворец"
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