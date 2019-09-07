СМИ сообщили о разводе экс-солистки t.A.T.u

Российская исполнительница Лена Катина на концерте в Луганске. 3 июня 2018 года

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Певица, бывшая участница группы t.A.T.u Елена Катина развелась с рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. Об этом сообщает Певица, бывшая участница группы t.A.T.u Елена Катина развелась с рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на свои источники.

На заседании, которое состоялось накануне в Кунцевском районном суде Москвы, присутствовали только представители бывших супругов.

У пары есть четырехлетний сын Александр, который, предположительно, останется с матерью.