СМИ сообщили о разводе экс-солистки t.A.T.u

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Певица, бывшая участница группы t.A.T.u Елена Катина развелась с рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на свои источники.
На заседании, которое состоялось накануне в Кунцевском районном суде Москвы, присутствовали только представители бывших супругов.
У пары есть четырехлетний сын Александр, который, предположительно, останется с матерью.
Катина наиболее известна как солистка поп-группы t.A.T.u. С 2009 года участвует в международном сольном проекте Lena Katina.