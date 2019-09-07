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РИА Новости

Силовики 11 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:40 07.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗдание, подвергшееся пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
Здание, подвергшееся пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, две мирные жительницы получили ранения, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 14 нарушении режима прекращения огня.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 11 раз... ранения получили две мирные жительницы", - сказал представитель ведомства.
По территории республики выпущено 92 мины и снаряда различного калибра, при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие, в зоне обстрела оказались районы семи населенных пунктов республики, добавили в ведомстве.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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