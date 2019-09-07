Силовики 11 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, две мирные жительницы получили ранения, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 14 нарушении режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 11 раз... ранения получили две мирные жительницы", - сказал представитель ведомства.