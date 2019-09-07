Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в День города

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Погода в День города в Москве будет по-летнему теплой и без осадков, температура поднимется до 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура в городе плюс 22-24 градуса, по области плюс 19-24", — сообщил Тишковец.

Он также добавил, что в течение дня будет дуть легкий северный ветер со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.