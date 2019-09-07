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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в День города

09:27 07.09.2019 (обновлено: 19:40 07.09.2019)
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© Предоставлено Комплексом городского хозяйства МосквыПраздничные конструкции ко Дню города в Москве
Праздничные конструкции ко Дню города в Москве
© Предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы
Праздничные конструкции ко Дню города в Москве
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Погода в День города в Москве будет по-летнему теплой и без осадков, температура поднимется до 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура в городе плюс 22-24 градуса, по области плюс 19-24", — сообщил Тишковец.

Он также добавил, что в течение дня будет дуть легкий северный ветер со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.
Карнавал, праздничные концерты, театральные постановки и спортивные мероприятия ждут москвичей в выходные 7 и 8 сентября на праздновании Дня города. Главной темой праздника станет юбилей ВДНХ, которому в этом году исполняется 80 лет. Торжественное открытие Дня города состоится в субботу на ВДНХ. Центральной площадкой празднования станет Тверская улица, которая в эти дни станет пешеходной.
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5 сентября, 15:41РИА Новости
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