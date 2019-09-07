Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T15:36Z
https://ria.ru/20190907/1558417376.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155841/73/1558417308_0:42:800:492_1036x0_80_0_0_ce074b2041a5c213bf7bd1c56dd8bdfe.jpg
РИА Новости
Республика Мордовия

Спасшему сестру на пожаре школьнику из Мордовии вручили награды

09:16 07.09.2019 (обновлено: 15:36 07.09.2019)
3699
© Пресс-служба Главы Республики МордовияГлава Мордовии Владимир Волков вручает Кириллу Кемайкину, спасшему сестру на пожаре, мяч с автографами игроков сборной России по футболу
Глава Мордовии Владимир Волков вручает Кириллу Кемайкину, спасшему сестру на пожаре, мяч с автографами игроков сборной России по футболу
© Пресс-служба Главы Республики Мордовия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сен — РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков вручил школьнику Кириллу Кемайкину, спасшему сестру на пожаре, мяч с автографами игроков национальной сборной России по футболу, сообщает пресс-служба правительства региона.
Дом семьи Кемайкиных в селе Ардатово Дубенского района загорелся днем 28 августа. В это время в доме находились девятилетний Кирилл и его четырехлетняя сестра. Увидев пламя в коридоре, мальчик разбил стекло на кухне и вытащил через него сестру.
Спички
11 июня, 16:46РИА Новости
Спасатель в Коми в свой выходной спас детей от устроенного ими пожара

"Героизм юного спасателя решил поощрить глава Республики Мордовия Владимир Волков. Второго сентября на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, Кириллу Кемайкину вручили Благодарность главы Мордовии", — говорится в сообщении.

Также мальчик получил в подарок часы, рюкзак со школьными принадлежностями, спортивную экипировку и билеты на матч молодежных сборных команд России и Сербии. Кроме того, Волков распорядился оказать пострадавшей семье материальную помощь.
Инспектор ГИБДД
29 апреля, 11:45РИА Новости
В Кирове инспектор ДПС спас людей из горящего кафе

"До начала матча глава Мордовии лично встретился с юным героем, который приехал посмотреть игру сборных вместе с родителями и сестренкой. Владимир Волков пообщался с Кириллом, поблагодарил его родителей за достойное воспитание сына. Зная, что Кирилл большой поклонник футбола, глава республики вручил мальчику футбольный мяч с автографами всех игроков российской национальной сборной, фирменную футболку", — отмечается в сообщении.

Кроме того, Волков сказал, что жилищный вопрос, ведь семья осталась без дома, будет оперативно решен в ближайшее время.
4320100
Обсудить 3
Республика МордовияВладимир ВолковМордовияОбщество
Рекомендуем
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву
РИА
Новости
Российская исполнительница Лена Катина на концерте в Луганске. 3 июня 2018 года
СМИ сообщили о разводе экс-солистки t.A.T.u
Здание нового терминала D Киевского международного аэропорта Борисполь
Освобожденные Киевом россияне готовятся к вылету в Москву
Денежные купюры
В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие "порчи"
Лента
новостей
Информация о рейсе Москва - Киев на сайте Flightradar. 7 сентября 2019
Борт специального летного отряда "Россия" приземлился в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о возможности второго этапа освобождения задержанных лиц
Вышинский в Москве рассказал о самочувствии и поблагодарил коллег
Вышинский заявил, что чувствует себя хорошо
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с отпущенными в России украинцами в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
Кошка Маша прилетела в Киев вместе с отпущенными в России украинцами
Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний
В Екатеринбурге заключенные попытались изувечить себя в знак протеста
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский помиловал 16 участников договоренностей об освобождении с Россией
Телеведущий Михаил Ширвиндт
Михаил Ширвиндт развелся с женой, пишут СМИ
Кирилл Вышинский перед отправкой из Киева в Москву
Вышинский вместе с освобожденными на Украине россиянами вылетел в Москву
Цирковой слон, гулявший по деревне в Брестской области Белоруссии
В Белоруссии гулявший по деревне слон напугал жителей
Последствия урагана Дориан на Багамских островах
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
Российский самолет Ту-204 с участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Внуково
Россия и Украина освободили задержанных граждан
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16В Великобритании турист заплатил за пиво более 60 тысяч евро
07:05В Волгоградской области открылись избирательные участки
06:54Более тысячи наблюдателей следят за выборами в Забайкалье
06:11В Москве открылись первые участки для голосования росгвардейцев
06:06Более 950 избирательных участков открылись в Курганской области
06:04В Оренбургской области начали работу избирательные участки
06:01Почти 2,3 тысячи избирательных участков открылись в Челябинской области
05:49В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
05:07В Башкирии открылись участки для голосования на выборах главы региона
05:03Российские военные доставили более двух тонн гумпомощи в сирийский Дераа
05:02На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
04:56Число пострадавших при землетрясении в Китае приблизилось к 30
04:15Избирательные участки открылись в Новосибирске, где выбирают мэра города
04:14Участки для голосования на выборах губернатора открылись на Алтае
04:14Названы лечебные свойства водки
04:13В Канаде более 300 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"
03:42Ученый раскритиковал искусственное программирование пола эмбриона человека
03:27В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
03:24За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей
03:21Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске "Метеора" в 2020 году
Лента новостейМолния