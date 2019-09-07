Иран намерен отбирать материал из обогащенного и обедненного урана

ТЕГЕРАН, 7 сен – РИА Новости. Иран на третьем этапе сокращения ядерных обязательств решил отбирать материал из обогащенного и обедненного урана, заявил представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
"До сокращения обязательств наши передовые машины проводили обогащение (урана), продукт которого вновь превращался в природный уран. Это происходило автоматически. С этого момента это прекращается", - сказал он в ходе пресс-конференции, указав на 39-й пункт Совместного всеобъемлющего плана действий.
Тегеран приступил к третьему этапу сокращения ядерных обязательств 6 сентября.
Согласно этому пункту, в течение 10 лет Иран будет соединять поток обогащенного урана с потоком обедненного урана, получаемого с каскадов центрифуг IR-6 и IR-8 таким образом, чтобы исключить возможность отбора материалов из обогащенного и обедненного урана.