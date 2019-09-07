Иран намерен отбирать материал из обогащенного и обедненного урана

"До сокращения обязательств наши передовые машины проводили обогащение (урана), продукт которого вновь превращался в природный уран. Это происходило автоматически. С этого момента это прекращается", - сказал он в ходе пресс-конференции, указав на 39-й пункт Совместного всеобъемлющего плана действий.