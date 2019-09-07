Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе . Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 7 сен - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 5 сентября украинские силовики дважды нарушили перемирие. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"За 6 сентября... зафикисровано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.