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РИА Новости

Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

08:55 07.09.2019
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© РИА Новости Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе . Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 сен - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 5 сентября украинские силовики дважды нарушили перемирие. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
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Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов и гранатометов в направлении Золотое-5 и Калиново-Борщеватое.
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