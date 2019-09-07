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РИА Новости
Культура

Гергиев и оркестр Мариинского театра откроют сезон выступлением в "Зарядье"

08:48 07.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель, главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев и музыканты симфонического оркестра Мариинского театра в новом концертном зале "Зарядье"
Художественный руководитель, главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев и музыканты симфонического оркестра Мариинского театра в новом концертном зале Зарядье
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Дирижер Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра откроют новый сезон концертами в Москве, которые пройдут 7 и 8 сентября в "Зарядье", сообщили в пресс-службе "Мариинки".
В рамках выступлений в "Зарядье" будут исполнены все симфонии Петра Ильича Чайковского.
В первый день, 7 сентября, состоятся два концерта: в 16.00 и 20.00. В программе прозвучат Симфонии Чайковского - №1 ("Зимние грезы"), №2 ("Малороссийская"), №4 и №5. А также будет исполнена ария Мазепы из одноименной оперы Чайковского в переложении для тромбона. Солист - лауреат первой премии Конкурса Чайковского Алексей Лобиков.
Прозвучит вальс-скерцо для скрипки с оркестром Чайковского. Солист - лауреат второй премии Конкурса Чайковского Марк Бушков. Оба концерта пройдут под управлением маэстро Гергиева.
В концерте, который состоится 8 сентября в 12.00, будут исполнены Симфония №3 и №6 ("Патетическая"). Также прозвучит ария Ленского из оперы Чайковского "Евгений Онегин" в переложении для флейты. Солист - лауреат первой премии Конкурса Чайковского Матвей Демин.
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КультураМузыкаНовости культурыКонцертный зал "Зарядье"Валерий Гергиев
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