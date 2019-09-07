Гергиев и оркестр Мариинского театра откроют сезон выступлением в "Зарядье"

Художественный руководитель, главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев и музыканты симфонического оркестра Мариинского театра в новом концертном зале "Зарядье"

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Дирижер Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра откроют новый сезон концертами в Москве, которые пройдут 7 и 8 сентября в "Зарядье", сообщили в пресс-службе "Мариинки".

В рамках выступлений в "Зарядье" будут исполнены все симфонии Петра Ильича Чайковского.

В первый день, 7 сентября, состоятся два концерта: в 16.00 и 20.00. В программе прозвучат Симфонии Чайковского - №1 ("Зимние грезы"), №2 ("Малороссийская"), №4 и №5. А также будет исполнена ария Мазепы из одноименной оперы Чайковского в переложении для тромбона. Солист - лауреат первой премии Конкурса Чайковского Алексей Лобиков.

Прозвучит вальс-скерцо для скрипки с оркестром Чайковского. Солист - лауреат второй премии Конкурса Чайковского Марк Бушков. Оба концерта пройдут под управлением маэстро Гергиева.