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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Автобусы, в которых могут быть украинские военные, покинули "Лефортово"

08:45 07.09.2019 (обновлено: 10:23 07.09.2019)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Из СИЗО "Лефортово" выехали два автобуса, где с большой долей вероятности находятся украинские военные, нарушившие российскую морскую границу, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Москва и Киев в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент России Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос будет решен в ближайшее время.
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В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об освобождении которых ведут Киев и Москва. По словам юриста, их доставляют в пункт сбора по согласованному списку.
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