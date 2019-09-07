Автобусы, в которых могут быть украинские военные, покинули "Лефортово"

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Из СИЗО "Лефортово" выехали два автобуса, где с большой долей вероятности находятся украинские военные, нарушившие российскую морскую границу, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Москва и Киев в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент России Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос будет решен в ближайшее время.

В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об освобождении которых ведут Киев и Москва. По словам юриста, их доставляют в пункт сбора по согласованному списку.