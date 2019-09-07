В Бурятии четыре человека пострадали в ДТП с автомобилем полиции

КРАСНОЯРСК, 7 сен — РИА Новости. Полицейский автомобиль и Toyota Aristo столкнулись на трассе в Иволгинском районе Бурятии, в результате чего пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.

По ее данным, инцидент произошел в пятницу около 17.00 (12.00 мск).

"Водитель служебной автомашины, следуя по автодороге Иволгинск – Каленово, в трех километрах от с. Иволгинск не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Toyota Aristo под управлением 48-летнего гражданина. В результате ДТП двое сотрудников полиции и 59-летний мужчина, находившиеся в салоне служебного транспорта, а также водитель иномарки госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - сообщили в пресс-службе.

По данным МВД, полицейские находились при выполнении служебных обязанностей. Освидетельствование показало, что они были трезвые.