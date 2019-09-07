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РИА Новости

В Азербайджане один человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком

08:12 07.09.2019 (обновлено: 08:19 07.09.2019)
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© РИА Новости / Кямал АлиСкорая помощь в Азербайджане
Скорая помощь в Азербайджане
© РИА Новости / Кямал Али
Скорая помощь в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 7 сен - РИА Новости. Автобус столкнулся с грузовиком в Шамкирском районе Азербайджана, один человек погиб, 15 пострадали, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.
Очевидцы сообщили РИА Новости, что инцидент был зафиксирован в районе автомобильной магистрали Баку - Газах, проходящей через село Сарытепе. Пассажирский автобус, следовавший из Турции в Баку, врезался в грузовик.
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"Один пассажир автобуса скончался на месте. 15 человек с различными повреждениями были доставлены в Шамкирскую ЦРБ, часть из них была выпущена после оказания первичной помощи. По данным на 08:20 (07:20 мск), в больнице остались двое мужчин и четыре женщины. Один мужчина в коме, его состояние критическое", - сообщили в ведомстве.
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