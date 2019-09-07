В Азербайджане один человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком

"Один пассажир автобуса скончался на месте. 15 человек с различными повреждениями были доставлены в Шамкирскую ЦРБ, часть из них была выпущена после оказания первичной помощи. По данным на 08:20 (07:20 мск), в больнице остались двое мужчин и четыре женщины. Один мужчина в коме, его состояние критическое", - сообщили в ведомстве.