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РИА Новости

Сотрудники греческих силовых структур провели акцию протеста в Салониках

07:44 07.09.2019
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© AP Photo / Thanassis StavrakisСотрудники полиции в Афинах, Греция
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Сотрудники полиции в Афинах, Греция. Архивное фото
АФИНЫ, 7 сен - РИА Новости. Митинг и марш протеста провели в пятницу вечером в Салониках "люди в форме" - полицейские, пожарные, офицеры береговой охраны, военнослужащие, передаёт Афинское агентство новостей АМНА.
Акция протеста была приурочена к открытию в Салониках Международной выставки, которое состоится в субботу.
Протестующие требовали удовлетворения ряда давних требований, таких как полное соблюдение решений высшего суда по административным делам - Госсовета Греции о восстановлении их жалованья до уровня 2012 года, повышение численности персонала сил безопасности и Вооруженных сил путем найма новых сотрудников, а также модернизация оборудования и средств, признание их профессии опасной и вредной для здоровья.
Госсовет Греции несколько лет назад признал антиконституционным сокращение жалованья военным и силовикам, проведённое в 2014 году, и потребовал вернуть его на уровень 2012 года. Однако это решение не выполняется.
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Приветствие участникам митинга направили мэр Салоников Константинос Зервас, депутаты от оппозиции.
Митинг прошёл на площади возле Белой башни в самом центре города, затем протестующие двинулись к министерству по делам Македонии - Фракии, где они зажгли свечи в память о 130 полицейских, которые были убиты с 1984 года при исполнении служебных обязанностей.
По дороге силовики жгли фаеры и дымовые шашки, свистели в свистки.
Резолюцию митинга подписали все греческие ассоциации служащих и офицеров полиции, пожарной службы, портовых служащих, военных, офицеров береговой охраны.
В Салониках в субботу открывается 84-я Международная выставка. Она будет проходить до 15 сентября. В эти дни город станет центром политической жизни: сюда приедет все политическое руководство страны, члены правительства, оппозиция. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступит с программной речью.
Вечером в субботу в Салониках пройдут акции протеста, организованные левыми политическими организациями и профсоюзами.
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