Сотрудники греческих силовых структур провели акцию протеста в Салониках

АФИНЫ, 7 сен - РИА Новости. Митинг и марш протеста провели в пятницу вечером в Салониках "люди в форме" - полицейские, пожарные, офицеры береговой охраны, военнослужащие, передаёт Афинское агентство новостей Митинг и марш протеста провели в пятницу вечером в Салониках "люди в форме" - полицейские, пожарные, офицеры береговой охраны, военнослужащие, передаёт Афинское агентство новостей АМНА

Акция протеста была приурочена к открытию в Салониках Международной выставки, которое состоится в субботу.

Протестующие требовали удовлетворения ряда давних требований, таких как полное соблюдение решений высшего суда по административным делам - Госсовета Греции о восстановлении их жалованья до уровня 2012 года, повышение численности персонала сил безопасности и Вооруженных сил путем найма новых сотрудников, а также модернизация оборудования и средств, признание их профессии опасной и вредной для здоровья.

Госсовет Греции несколько лет назад признал антиконституционным сокращение жалованья военным и силовикам, проведённое в 2014 году, и потребовал вернуть его на уровень 2012 года. Однако это решение не выполняется.

Приветствие участникам митинга направили мэр Салоников Константинос Зервас, депутаты от оппозиции.

Митинг прошёл на площади возле Белой башни в самом центре города, затем протестующие двинулись к министерству по делам Македонии - Фракии, где они зажгли свечи в память о 130 полицейских, которые были убиты с 1984 года при исполнении служебных обязанностей.

По дороге силовики жгли фаеры и дымовые шашки, свистели в свистки.

Резолюцию митинга подписали все греческие ассоциации служащих и офицеров полиции, пожарной службы, портовых служащих, военных, офицеров береговой охраны.

В Салониках в субботу открывается 84-я Международная выставка. Она будет проходить до 15 сентября. В эти дни город станет центром политической жизни: сюда приедет все политическое руководство страны, члены правительства, оппозиция. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступит с программной речью.