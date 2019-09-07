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РИА Новости

В Британии лишили прав водителя, спровоцировавшего ДТП из-за паука

07:32 07.09.2019
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© en.wikipedia.orgСкорая помощь в Британии
Скорая помощь в Британии
© en.wikipedia.org
Скорая помощь в Британии. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мужчину в Великобритании лишили права вождения на три года после того, как он сбил насмерть женщину, отбиваясь от паука, пишет издание Daily Mail.
По данным газеты, инцидент произошел 3 августа прошлого года в городе Брадфорд на севере Англии. Гражданин Литвы Эдвинас Гилиус пытался отогнать висевшего перед глазами паука. Мужчина отвлекся и потерял контроль над управлением автомобиля, после чего въехал на тротуар и врезался в столб.
Столб свалился на 58-летнюю Джанет Кавуд. Женщина упала и потеряла сознание. Пострадавшую доставили в больницу с 36 травмами, включая переломы основания черепа и черепно-мозговую травму. Женщина скончалась спустя 13 дней.
Гилиус признал свою вину и в пятницу был приговорен к 12 месяцам общественных работ. Его также приговорили к 200 часам неоплачиваемых работ, штрафу в размере 320 фунтов стерлингов и лишили права вождения автомобиля на три года.
Столкновение автомобиля ГАЗ 3310, микроавтобуса Мерседес и грузового автомобиля на трассе Таврида в Крыму. 6 сентября 2019
6 сентября, 11:03РИА Новости
В Крыму на трассе "Таврида" микроавтобус столкнулся с грузовиком
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ВеликобританияЛитваВ мире
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