В Британии лишили прав водителя, спровоцировавшего ДТП из-за паука

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мужчину в Великобритании лишили права вождения на три года после того, как он сбил насмерть женщину, отбиваясь от паука, пишет издание Мужчину в Великобритании лишили права вождения на три года после того, как он сбил насмерть женщину, отбиваясь от паука, пишет издание Daily Mail

По данным газеты, инцидент произошел 3 августа прошлого года в городе Брадфорд на севере Англии. Гражданин Литвы Эдвинас Гилиус пытался отогнать висевшего перед глазами паука. Мужчина отвлекся и потерял контроль над управлением автомобиля, после чего въехал на тротуар и врезался в столб.

Столб свалился на 58-летнюю Джанет Кавуд. Женщина упала и потеряла сознание. Пострадавшую доставили в больницу с 36 травмами, включая переломы основания черепа и черепно-мозговую травму. Женщина скончалась спустя 13 дней.