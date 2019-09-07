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РИА Новости

В детской поликлинике в Татарстане произошла драка в очереди к педиатру

07:23 07.09.2019 (обновлено: 13:04 07.09.2019)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В одной из детских поликлиник в Набережных Челнах в очереди к педиатру произошла драка, видеозапись происшествия опубликовал местный паблик "ВКонтакте" Набережные Челны ONE.
На кадрах видно, как одна из женщин пытается вытолкнуть в коридор из кабинета врача пенсионерку, которая, вероятно, попыталась прорваться к педиатру, хотя ее внук не был прикреплен к этому участку.
За пожилую женщину попытались вступиться остальные посетительницы, которые просили оставить ее в покое и пропустить к врачу. Но нападавшая не унималась и продолжала трясти пенсионерку. Тогда к драке подключилась еще одна мать.
Очевидицы просили вмешаться в конфликт мужчин, однако те решили не ввязываться в ситуацию. При этом все происходило на глазах нескольких детей.
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ТатарстанПроисшествия
Популярные комментарии
Надо было детьми драться, вот бы веселуха была.
7 сентября, 07:40
ЛКЛысый Кучерявый
8502020
Вообще, конечно, нервирует, когда с ребенком стоишь долго и утомительно, а тут всякие "блатняки" без очереди пролезают. Но чтоб драться с ними... это уж слишком.
7 сентября, 08:35
Светлана Васильчева
1101100
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