В детской поликлинике в Татарстане произошла драка в очереди к педиатру

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В одной из детских поликлиник в Набережных Челнах в очереди к педиатру произошла драка, видеозапись происшествия опубликовал В одной из детских поликлиник в Набережных Челнах в очереди к педиатру произошла драка, видеозапись происшествия опубликовал местный паблик "ВКонтакте" Набережные Челны ONE

На кадрах видно, как одна из женщин пытается вытолкнуть в коридор из кабинета врача пенсионерку, которая, вероятно, попыталась прорваться к педиатру, хотя ее внук не был прикреплен к этому участку.

За пожилую женщину попытались вступиться остальные посетительницы, которые просили оставить ее в покое и пропустить к врачу. Но нападавшая не унималась и продолжала трясти пенсионерку. Тогда к драке подключилась еще одна мать.