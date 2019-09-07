Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Немецкая подводная обсерватория, использовавшаяся для сбора научных данных, исчезла со дна Балтийского моря. Об этом сообщается на сайте Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR.
Станцию установили в декабре 2016 года в запретной для судоходства зоне у побережья Германии. Ее стоимость составляла около 300 тысяч евро (почти 22 миллиона рублей).
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь. Дайверы, отправленные к станции, обнаружили вместо нее остатки порванного кабеля для передачи данных.
При этом специалисты исключили версию о том, что обсерваторию могло унести течением или морскими животными, так как два блока станции весили 520 и 220 килограммов. Расследованием инцидента занялась местная полиция.
Undersea science observatory mysteriously vanishes from seabed https://t.co/4LrHchdCtS @cbc— Lukas VF Novak (@animalculum) September 6, 2019
Geomar observatory was 740 kilograms and moored by thick cables 22 metres below surface. pic.twitter.com/rP25CUPWde