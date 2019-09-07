Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория

Установка подводной обсерватории для сбора научных данных в Балтийском море у берегов Германии. Архивное фото

Установка подводной обсерватории для сбора научных данных в Балтийском море у берегов Германии

Установка подводной обсерватории для сбора научных данных в Балтийском море у берегов Германии

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Немецкая подводная обсерватория, использовавшаяся для сбора научных данных, исчезла со дна Балтийского моря. Об этом сообщается на Немецкая подводная обсерватория, использовавшаяся для сбора научных данных, исчезла со дна Балтийского моря. Об этом сообщается на сайте Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR.

Станцию установили в декабре 2016 года в запретной для судоходства зоне у побережья Германии. Ее стоимость составляла около 300 тысяч евро (почти 22 миллиона рублей).

Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь. Дайверы, отправленные к станции, обнаружили вместо нее остатки порванного кабеля для передачи данных.

При этом специалисты исключили версию о том, что обсерваторию могло унести течением или морскими животными, так как два блока станции весили 520 и 220 килограммов. Расследованием инцидента занялась местная полиция.