В Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке

БАНГКОК, 7 сен – РИА Новости. Не меньше четырех человек ранены при взрыве самодельного взрывного устройства на рынке в городе Исултан - столице южнофилиппинской провинции Султан Кударат на острове Минданао, сообщает филиппинское национальное агентство Не меньше четырех человек ранены при взрыве самодельного взрывного устройства на рынке в городе Исултан - столице южнофилиппинской провинции Султан Кударат на острове Минданао, сообщает филиппинское национальное агентство PNA

Взрывное устройство сработало около 7 утра по местному времени (02.00 мск) на стоянке мотоциклов-такси у местного рынка неподалеку от автотрассы национального значения. Взрыв разметал припаркованные мотоциклы, не менее четырех человек получили ранения, в том числе полицейский, регулировавший движение у рынка, отмечает агентство.

По информации местной полиции, ответственность за взрыв пока на себя никто не взял, говорится в сообщении.

В 2018 году при двух взрывах самодельных бомб в городе Исултан погибли пять человек, были ранены 45. В апреле этого года в городе неподалеку от того места, где бомба взорвалась в субботу, был еще один взрыв, сообщает PNA.

В южных Филиппинах действуют несколько боевых исламских ячеек, в том числе группировка, связанная с "Исламским государством"*. По данным филиппинской полиции, она стояла за прошлогодними взрывами в Исултане и взрывом в апреле этого года, говорится в сообщении.

В провинциях на острове Минданао проживает значительное число граждан Филиппин исламского вероисповедания. Мусульмане составляют более 5% населения страны. Почти 93% филиппинцев исповедуют христианство, из них около 81% - католики, более 11% - протестанты.