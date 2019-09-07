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РИА Новости

В Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке

06:37 07.09.2019
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© AFP 2019 / Jay DirectoКарета скорой помощи в Филиппинах
Карета скорой помощи в Филиппинах
© AFP 2019 / Jay Directo
Карета скорой помощи в Филиппинах. Архивное фото
БАНГКОК, 7 сен – РИА Новости. Не меньше четырех человек ранены при взрыве самодельного взрывного устройства на рынке в городе Исултан - столице южнофилиппинской провинции Султан Кударат на острове Минданао, сообщает филиппинское национальное агентство PNA.
Взрывное устройство сработало около 7 утра по местному времени (02.00 мск) на стоянке мотоциклов-такси у местного рынка неподалеку от автотрассы национального значения. Взрыв разметал припаркованные мотоциклы, не менее четырех человек получили ранения, в том числе полицейский, регулировавший движение у рынка, отмечает агентство.
По информации местной полиции, ответственность за взрыв пока на себя никто не взял, говорится в сообщении.
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В 2018 году при двух взрывах самодельных бомб в городе Исултан погибли пять человек, были ранены 45. В апреле этого года в городе неподалеку от того места, где бомба взорвалась в субботу, был еще один взрыв, сообщает PNA.
В южных Филиппинах действуют несколько боевых исламских ячеек, в том числе группировка, связанная с "Исламским государством"*. По данным филиппинской полиции, она стояла за прошлогодними взрывами в Исултане и взрывом в апреле этого года, говорится в сообщении.
В провинциях на острове Минданао проживает значительное число граждан Филиппин исламского вероисповедания. Мусульмане составляют более 5% населения страны. Почти 93% филиппинцев исповедуют христианство, из них около 81% - католики, более 11% - протестанты.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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