Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 43 человек, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя премьер-министра Багамских островов Эрику Веллс Кокс.
Ранее сообщалось о 30 погибших.
Как отметила Кокс, множество людей числятся пропавшими без вести, поэтому власти ожидают, что число жертв урагана "значительно вырастет".
В воскресенье "Дориан" обрушился на Багамские острова, нанеся разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного на севере. По данным Красного креста, на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.
Из-за урагана более 220 тысяч жителей американских штатов Южная Каролина и Джорджия остались без света. В этих штатах, а также в Северной Каролине и Флориде объявили режим ЧС.