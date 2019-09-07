Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 43 человек, сообщает телеканал Число жертв урагана "Дориан" на Багамах увеличилось до 43 человек, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя премьер-министра Багамских островов Эрику Веллс Кокс.

Ранее сообщалось о 30 погибших.

Как отметила Кокс, множество людей числятся пропавшими без вести, поэтому власти ожидают, что число жертв урагана "значительно вырастет".

В воскресенье "Дориан" обрушился на Багамские острова, нанеся разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного на севере. По данным Красного креста, на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.