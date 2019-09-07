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РИА Новости

СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X

06:31 07.09.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Компании Boeing пришлось прервать испытания нового лайнера 777X из-за технических проблем, заявил агентству Франс Пресс представитель компании.
По его словам, испытания самолета были частью процесса сертификации и проходили при контроле федерального управления гражданской авиацией (FAA) США. В ходе таких испытаний самолет подвергается "нагрузкам, значительно превышающим обычные эксплуатационные нагрузки".
"Условия испытаний были намного выше любой ожидаемой нагрузки при коммерческом обслуживании. Проводится анализ происшедшего, и команда проводит работу по выявлению причин", - сказал представитель Boeing.
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Как сообщил агентству источник, во время тестирования вылетела дверь самолета. По словам другого источника, на данных этапах испытаний подобное происходит редко.
Неудача на испытаниях произошла, когда полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после крушений. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
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