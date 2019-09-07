Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"

ПЕКИН, 7 сен - РИА Новости. Уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания", заявил председатель Национального комитета США по американо-китайским отношениям Стивен Орлинс на церемонии открытия международного Форума Цивилизаций Taihe в Пекине.

"Очевидно, что в настоящий момент отношения Китая и США упали до "точки замерзания", это наихудшая ситуация, свидетелем которой я когда-либо был", - заявил Орлинс.

Он добавил, что с оптимизмом смотрит на долгосрочные перспективы, "хотя в отношениях Китая и США наблюдаются краткосрочные проблемы".

"И в Шанхае, и в Нью-Йорке матери одинаково беспокоятся о будущем своих детей, и точно так же, как и наши народы, наши страны смогут найти пути и возможности, чтобы вместе прикладывать усилия для совместной борьбы с настоящими вызовами, среди которых терроризм, изменение климата, экономические кризисы, инфекционные заболевания", - отметил Орлинс.

К переговорам США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества на фоне развернувшейся торговой войны между двумя странами. Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с США по торговле. Он настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно скорее договориться о сделке, поскольку китайская экономика терпит большие потери. Американская экономика, по его мнению, от этого только выигрывает.