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РИА Новости

Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"

06:10 07.09.2019
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© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 7 сен - РИА Новости. Уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания", заявил председатель Национального комитета США по американо-китайским отношениям Стивен Орлинс на церемонии открытия международного Форума Цивилизаций Taihe в Пекине.
"Очевидно, что в настоящий момент отношения Китая и США упали до "точки замерзания", это наихудшая ситуация, свидетелем которой я когда-либо был", - заявил Орлинс.
Он добавил, что с оптимизмом смотрит на долгосрочные перспективы, "хотя в отношениях Китая и США наблюдаются краткосрочные проблемы".
"И в Шанхае, и в Нью-Йорке матери одинаково беспокоятся о будущем своих детей, и точно так же, как и наши народы, наши страны смогут найти пути и возможности, чтобы вместе прикладывать усилия для совместной борьбы с настоящими вызовами, среди которых терроризм, изменение климата, экономические кризисы, инфекционные заболевания", - отметил Орлинс.
К переговорам США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества на фоне развернувшейся торговой войны между двумя странами. Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с США по торговле. Он настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно скорее договориться о сделке, поскольку китайская экономика терпит большие потери. Американская экономика, по его мнению, от этого только выигрывает.
Новый взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября, США повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.
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