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РИА Новости

Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди

06:08 07.09.2019
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© AFP 2019 / Katsumi Kasahara, poolДействующий японский император Акихито со своей супругой императрицей Митико во время празднования 50-летней годовщины свадьбы
Действующий японский император Акихито со своей супругой императрицей Митико во время празднования 50-летней годовщины свадьбы
© AFP 2019 / Katsumi Kasahara, pool
ТОКИО, 7 сен – РИА Новости. Почетная императрица Японии Митико, мать нынешнего императора Нарухито, утром в субботу поступила в больницу, где ей будет сделана операция по удалению рака груди, сообщила газета "Асахи".
Сама операция назначена на воскресенье. Как ожидается, она продлится четыре часа. В субботу же у почетной императрицы возьмут необходимые для проведения операции анализы.
В июле в ходе плановой диспансеризации у Митико был выявлен рак груди на самой ранней первой стадии развития. Операция будет проведена в госпитале при Токийском университете.
Видеообращение императора Японии Акихито
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