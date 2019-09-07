Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди

Действующий японский император Акихито со своей супругой императрицей Митико во время празднования 50-летней годовщины свадьбы

ТОКИО, 7 сен – РИА Новости. Почетная императрица Японии Митико, мать нынешнего императора Нарухито, утром в субботу поступила в больницу, где ей будет сделана операция по удалению рака груди, сообщила газета "Асахи".

Сама операция назначена на воскресенье. Как ожидается, она продлится четыре часа. В субботу же у почетной императрицы возьмут необходимые для проведения операции анализы.