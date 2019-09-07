СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Власти Китая в ходе телефонных переговоров предложили высокопоставленным торговым представителями США закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров, сообщает издание Власти Китая в ходе телефонных переговоров предложили высокопоставленным торговым представителями США закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Китая Лю Хэ провел в четверг телефонный разговор с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером, в ходе которого они условились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября.

По словам источников, возможно, предложение китайской стороны будет реализовано только при условии ослабления США экспортных ограничений для компании Huawei или отсрочки повышения тарифов товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.