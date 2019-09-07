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РИА Новости

СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию

05:22 07.09.2019 (обновлено: 06:09 07.09.2019)
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© AP Photo / Kin CheungОтделение обмена валюты Гонконге
Отделение обмена валюты Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung
Отделение обмена валюты Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Власти Китая в ходе телефонных переговоров предложили высокопоставленным торговым представителями США закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Китая Лю Хэ провел в четверг телефонный разговор с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером, в ходе которого они условились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября.
По словам источников, возможно, предложение китайской стороны будет реализовано только при условии ослабления США экспортных ограничений для компании Huawei или отсрочки повышения тарифов товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.
В начале июля Трамп заявил, что Китай подводит США и не закупает сельскохозяйственную продукцию, как обещал. Китай ранее заявлял, что готов начать активно наращивать импорт американской сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов для сокращения дисбаланса в торговле.
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