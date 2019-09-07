Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Ответные меры России на введенные против нее санкции Евросоюза наносят сильный ущерб Германии. Об этом в интервью газете Ответные меры России на введенные против нее санкции Евросоюза наносят сильный ущерб Германии. Об этом в интервью газете Rheinische Post заявил глава партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг.

"Самое важное — поддерживать диалог с Россией. Восточные немцы хотят нормализации отношений с Россией", - сказал политик, отвечая на вопрос о возможности смягчения санкций.

По его словам, у восточной Германии с Россией более тесные связи, чем у западной части страны.

Санкции ЕС в отношении Москвы не сильно сказываются на экономике ФРГ, сказал Моринг. "Но санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб, а именно в области сельского хозяйства. Все надежды связаны с ожиданием двустороннего сближения на основе минских соглашений", - заключил политик.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.