Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские банки в январе-июле текущего года оформили на 23% больше кредитных карт, чем за аналогичный период прошлого года - 5,45 миллиона против 4,43 миллиона, подсчитали в бюро кредитных историй "Эквифакс" для РИА Новости.

При этом вырос и объем денежных средств, под которые были выданы кредитные карты, - на 44%, до 350 миллиардов рублей.

Аналитики отметили, что максимальных объемов выдачи кредитных карт стоит ожидать в ноябре-декабре. "С одной стороны, есть повышенный спрос со стороны потребителей, а с другой стороны, банки стараются выполнить годовые бизнес-планы по продаже кредитных продуктов", - поясняют они, напоминая, что в 2018 и 2017 годах за два последних месяца было выдано около четверти всех оформленных в тех годах кредитных карт.

Российские финансовые власти летом начали горячие обсуждения темы потребительского кредитования. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в частности, заявлял, что ситуация в данном сегменте приобретает черты социальной проблемы. По его словам, у 15% российских заемщиков более 70% дохода уходит на выплату долгов.