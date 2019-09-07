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РИА Новости

Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%

03:45 07.09.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты
Банковские карты
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Банковские карты. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российские банки в январе-июле текущего года оформили на 23% больше кредитных карт, чем за аналогичный период прошлого года - 5,45 миллиона против 4,43 миллиона, подсчитали в бюро кредитных историй "Эквифакс" для РИА Новости.
При этом вырос и объем денежных средств, под которые были выданы кредитные карты, - на 44%, до 350 миллиардов рублей.
Аналитики отметили, что максимальных объемов выдачи кредитных карт стоит ожидать в ноябре-декабре. "С одной стороны, есть повышенный спрос со стороны потребителей, а с другой стороны, банки стараются выполнить годовые бизнес-планы по продаже кредитных продуктов", - поясняют они, напоминая, что в 2018 и 2017 годах за два последних месяца было выдано около четверти всех оформленных в тех годах кредитных карт.
Российские финансовые власти летом начали горячие обсуждения темы потребительского кредитования. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в частности, заявлял, что ситуация в данном сегменте приобретает черты социальной проблемы. По его словам, у 15% российских заемщиков более 70% дохода уходит на выплату долгов.
Со своей стороны, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу заявила, что долговая нагрузка россиян растет прежде всего из-за стагнации доходов. По ее словам, динамика реальных доходов населения РФ неудовлетворительна, и эта проблема должна решаться на базе экономического роста. Банк России, несмотря на быстрые рост потребительских кредитов, пока не видит рисков для финансовой стабильности и необходимости в ограничительных мерах, сказала она.
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