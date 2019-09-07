Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 сен – РИА Новости. Власти Венесуэлы не вернутся за стол переговоров с оппозицией до тех пор, пока ее лидер Хуан Гуаидо не изменит своей позиции по спорному пограничному региону Эссекибо, заявил президент страны Николас Мадуро, чье выступление транслировалось в твиттере.
Оппозиция и власти Венесуэлы провели несколько раундов переговоров на Барбадосе при посредничестве Норвегии. В начале августа Мадуро принял решение, что представители правительства не поедут на очередной раунд переговоров. В конце месяца он заявил, что власти страны возобновили контакты с Норвегией для проведения диалога с оппозицией, и скоро можно ожидать хороших новостей.
"Я поручил (министру коммуникаций) Хорхе Родригесу как главе группы по переговорам обратиться к оппозиции с предложением, чтобы она ясно выразилась по теме Эссекибо и быстро. Мы вышли из-за стола переговоров из-за бойкота и мер экономической блокады и преследования, из-за протеста. И теперь я присоединяюсь к протесту против попыток (лидера оппозиции Хуана - ред.) Гуаидо сдать Эссекибо. До тех пор, пока Гуаидо не изменит свое намерение передать Эссекибо, мы не сядем за стол переговоров… Или они исправят (свою позицию), или нас никогда не увидят в лицо", - заявил Мадуро.
В пятницу Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно объявившего себя президентом, за попытку продать регион Эссекибо. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в четверг заявила, что преступная организация, направляемая Гуаидо, пыталась передать регион Эссекибо транснациональным компаниям, например, Exxon Mobil.
Речь идет о давних территориальных претензиях Каракаса на регионе Эссекибо площадью примерно 160 тысяч квадратных километров в бассейне одноименной реки, занимающего значительную часть Гайаны. Конфликт обострился после смены президента в Гайане - новый глава государства Дэвид Грейнджер пошел на сближение с США и допустил в страну компанию Exxon Mobil, после чего Мадуро обвинил его в действиях против Венесуэлы.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.