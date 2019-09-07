Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион

"Я поручил (министру коммуникаций) Хорхе Родригесу как главе группы по переговорам обратиться к оппозиции с предложением, чтобы она ясно выразилась по теме Эссекибо и быстро. Мы вышли из-за стола переговоров из-за бойкота и мер экономической блокады и преследования, из-за протеста. И теперь я присоединяюсь к протесту против попыток (лидера оппозиции Хуана - ред.) Гуаидо сдать Эссекибо. До тех пор, пока Гуаидо не изменит свое намерение передать Эссекибо, мы не сядем за стол переговоров… Или они исправят (свою позицию), или нас никогда не увидят в лицо", - заявил Мадуро.