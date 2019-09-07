Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта

КАЛИНИНГРАД, 7 сен - РИА Новости. Исследователи института живых систем Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта в Калининграде пришли к выводу, что кора ольхи может послужить прекрасным источником природных антиоксидантов в борьбе со старением и болезнями, сообщила пресс-служба вуза.

Ученые БФУ в течение 10 лет ведут поиск новых перспективных источников антиоксидантов, которые обладают способностью замедлять процессы окисления и утилизировать в клетках живых организмов свободные радикалы, накопление которых может быть связано, в том числе, с развитием различных заболеваний. Результаты исследований свидетельствуют о том, что антиоксиданты помогают не только замедлить процессы старения, снизить уровень холестерина и сократить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, но и предотвратить развитие некоторых форм рака.

"В связи с активным развитием в последнее время такого направления как "зеленая химия", важным становится разработка инновационных производных процессов, в которых будут использоваться не только биоресурсы, но и отходы, а также побочные продукты данных производств", - сказала кандидат биологических наук, доцент БФУ имени Канта Любовь Скрыпник, слова которой приводит пресс-служба.

Во время исследования внимание ученых было направлено на изучение потенциала коры трех видов деревьев, широко распространенных в Калининградской области и в Европе — дуба, сосны и ольхи. Было установлено, что, несмотря на то, что экстракты коры дуба и сосны имеют более долгую историю применения в медицине, именно экстракты ольхи отличались более высоким уровнем полифенолов и антирадикальной активностью.

Среди полифенолов коры ольхи преобладают такие соединения как флавоноиды, танины, проантоцианидины, которые способны снижать риски развития диабета и препятствовать развитию метаболического синдрома. Ранее было установлено, что вещества данной группы проявляют также противовоспалительную и антибактериальную активность, и могут использоваться, например, для лечения кандидоза.