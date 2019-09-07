Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Актриса Анастасия Заворотнюк выбирает телеканал, чтобы сделать заявление о состоянии своего здоровья. Об этом в интервью Nation News заявил ее концертный директор Стас Христов.
"Настя выйдет и расскажет все по одному из центральных телеканалов: это будет либо "Россия 1", либо НТВ. В ближайшее время программу с ее участием проанонсируют", — сказал он.
Ранее Христов заявлял, что у актрисы нет проблем со здоровьем. Это стало реакцией на сообщения в СМИ, согласно которым после рождения третьего ребенка у Заворотнюк обнаружили рак мозга. Она отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях, что насторожило поклонников.
Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ, играла в театре под руководством Олега Табакова. Широкую известность ей принес сериал "Моя прекрасная няня", где она сыграла главную роль. Кроме того, актриса часто выступает в роли телеведущей ("Танцы со звездами", "Ледниковый период", "Хорошие песни" и другие).