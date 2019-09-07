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РИА Новости

Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья

03:20 07.09.2019 (обновлено: 03:22 07.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Анастасия Заворотнюк . Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Актриса Анастасия Заворотнюк выбирает телеканал, чтобы сделать заявление о состоянии своего здоровья. Об этом в интервью Nation News заявил ее концертный директор Стас Христов.

"Настя выйдет и расскажет все по одному из центральных телеканалов: это будет либо "Россия 1", либо НТВ. В ближайшее время программу с ее участием проанонсируют", — сказал он.

Ранее Христов заявлял, что у актрисы нет проблем со здоровьем. Это стало реакцией на сообщения в СМИ, согласно которым после рождения третьего ребенка у Заворотнюк обнаружили рак мозга. Она отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях, что насторожило поклонников.
Актриса Анастасия Заворотнюк
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Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ, играла в театре под руководством Олега Табакова. Широкую известность ей принес сериал "Моя прекрасная няня", где она сыграла главную роль. Кроме того, актриса часто выступает в роли телеведущей ("Танцы со звездами", "Ледниковый период", "Хорошие песни" и другие).
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МХАТНТВ (телеканал)Анастасия ЗаворотнюкМоскваРоссия
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