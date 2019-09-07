Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья

"Настя выйдет и расскажет все по одному из центральных телеканалов: это будет либо "Россия 1", либо НТВ. В ближайшее время программу с ее участием проанонсируют", — сказал он.

Ранее Христов заявлял, что у актрисы нет проблем со здоровьем. Это стало реакцией на сообщения в СМИ, согласно которым после рождения третьего ребенка у Заворотнюк обнаружили рак мозга. Она отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях, что насторожило поклонников.