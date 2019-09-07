"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. В поселке Красные Баррикады Астраханской области очевидец снял на видео собаку, ждущую своих хозяев на пепелище сгоревшего дома. Ролик опубликован в YouTube.

Судя по кадрам и словам автора ролика, овчарка ждет своих хозяев на пепелище сгоревшего дома. От строения после пожара остались только обугленные развалины, также были уничтожены все прилегающие к нему постройки и автомобиль.