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РИА Новости

"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео

03:19 07.09.2019
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. В поселке Красные Баррикады Астраханской области очевидец снял на видео собаку, ждущую своих хозяев на пепелище сгоревшего дома. Ролик опубликован в YouTube.
Судя по кадрам и словам автора ролика, овчарка ждет своих хозяев на пепелище сгоревшего дома. От строения после пожара остались только обугленные развалины, также были уничтожены все прилегающие к нему постройки и автомобиль.
При этом на собаке надет ошейник, рядом с ней стоит миска. Сколько времени пес ждет своих хозяев, не уточняется.
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