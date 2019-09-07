Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения

МАДРИД, 7 сен – РИА Новости. Чудодейственной таблетки или эффективной диеты, которые бы позволили вылечить ожирение, пока так и не придумали, сказал РИА Новости один из основателей Испанского общества хирургии ожирения и метаболических нарушений (SECO) Жоан Пужоль Рафолс (Joan Pujol Rafols).

По данным ВОЗ, с 1975 по 2016 год число людей, страдающих ожирением, в мире выросло более чем втрое. 39% взрослых старше 18 лет имеют избыточный вес, из них 13% страдают ожирением. В России лишний вес имеют более половины жителей – 57,1% (данные ВОЗ за 2016), у 23,1% из них – ожирение. На этой неделе в Мадриде проходит Всемирный конгресс Международной федерации хирургии ожирения и метаболических нарушений (IFSO).

"Все развитые страны столкнулись с серьезными проблемами в этой области. Ожирение превратилось в пандемию, которая распространилась на весь мир в той или иной степени. Эти изменения крайне существенные и создают наибольшие проблемы. Морбидное (болезненное) ожирение крайне опасно для здоровья, поскольку может затронуть любой орган, приводит к высокому давлению, к повышенному содержанию сахара в крови, увеличивает опасность инфаркта, может приводить к некоторым видам рака. Продолжительность жизни этих людей ниже, равно как и качество жизни", - отметил Пужоль.

Единой причины, почему люди все чаще сталкиваются с проблемой лишнего веса и ожирения, нет. Пужоль выделяет несколько факторов: сидячий образ жизни, недостаток физической нагрузки, питание. "Несмотря на то, что в Испании - средиземноморская диета, очень полезная для здоровья, все больше людей в нашей стране едят жирную пищу, фаст-фуд, все больше употребляют напитков с высоким содержанием калорий", - говорит врач. Кроме того, нельзя отрицать факт генетической предрасположенности. "У одних вероятность набрать лишний вес выше, чем у других. Например, у азиатов в среднем ниже вес, чем у европейцев", - добавляет специалист.

"Мы должны признать, что нет единой причины, которую можно лечить при помощи чудодейственной таблетки. И ее не будет еще долгое время. Тенденция такова, что европейские страны, в том числе Испания, инвестируют в то, чтобы предотвратить эту проблему. Но эти усилия на сегодняшний день не приводят к большим результатам. Мы знаем теорию: есть меньше, сжигать больше калорий, увеличивать физическую нагрузку, но на практике это не удается. Было бы слишком оптимистично считать, что это изменится в ближайшие годы. Возможно, через какое-то время удастся найти эффективный способ, но на сегодняшний день единственное лечение, которое показывает высокую эффективность в борьбе с ожирением, – хирургическое вмешательство", - утверждает врач.

Проблема в том, что задача человека, набравшего лишние килограммы, не только от них избавиться, но и удержаться в новом весе. Однако после диеты не исключен и обратный эффект – скинув определенное количество килограммов, через какое-то время можно набрать еще больше, признает Пужоль. "Нет ни одной диеты, которая показала бы свою эффективность в борьбе с ожирением до конца жизни, ни одного лекарства для лечения ожирения. Единственный способ – менять свой образ жизни, что крайне сложно. Большинству не удается это сделать", - считает врач.

При каком весе хирургическое вмешательство становится необходимым? "В принципе жир – нормальный компонент нашего тела, проблемы начинаются тогда, когда его уровень превышает норму. Если немного, то мы говорим об излишнем весе. Само по себе это не заболевание, это не приводит к проблемам со здоровьем, но может доставлять определенные неудобства с эстетической точки зрения. Но если вовремя не взять ситуацию под контроль и жир продолжает накапливаться, то человек оказывается в опасной зоне ожирения. Ожирение имеет несколько степеней – умеренная, тяжелая, и крайняя (морбидное ожирение, когда жир распространяется на внутренние органы)", - поясняет специалист. Чтобы определить, страдает ли человек ожирением и в какой степени, используется показатель индекса массы тела (ИМТ), он рассчитывается по формуле масса тела (в кг) деленная на рост (в метрах) в квадрате (m:h²). Показатель от 25 до 30 свидетельствует об избыточном весе, если он превышает 30, то речь идет об ожирении, выше 40 - морбидном ожирении.

По словам Пужоля, если человек подозревает, что у него патологическое превышение веса и он самостоятельно не может справиться с проблемой, то ему следует обратиться ко врачу, который посоветует, делать ли операцию или есть иные способы.