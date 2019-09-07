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РИА Новости

Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных

03:30 07.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Расходы россиян на досуг в выходные дни сократились за минувший год, причем наиболее сильно упал средний чек при покупке билетов в театры, музеи и концерты, показало исследование банка "Русский стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Аналитики изучили траты по кредитным картам на развлечения в первом полугодии 2019 года и сравнили полученные результаты с аналогичным периодом прошлого года.
Средний чек одной операции в категории "кино" за год снизился на 2,4%, в категории "спорт" - на 8,5%, в категории "театры, музеи и концерты" - на 18,5%.
"Средний чек в наиболее популярных категориях в сегменте "развлечения" составил: 576 рублей - кино, 2 659 рублей – спорт и 1 309 рублей – театры, музеи и концерты. Для сравнения, в том же периоде 2018 года: 590 рублей, 2 905 рублей и 1 607 рублей соответственно", - отмечается в исследовании.
Больше всего трат по картам в обозначенных категориях (35%) в этом году пришлось на кино, на втором месте спорт с долей 24%, далее следует культурный досуг (15%).
При этом аналитики обратили внимание, что предпочтения в части досуга различаются у клиентов разных возрастов. У россиян старше 25 лет большей популярностью пользуется категория "спорт", на втором месте – покупка билетов на театральные постановки или концерты. А для людей до 25 лет главный фаворит в категории "развлечения" – поход в кинотеатр.
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