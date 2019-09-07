Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Следующий пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесен с октября-ноября на декабрь из-за неготовности зарубежных спутников, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В марте Европейское космическое агентство сообщало, что пуск ракеты "Союз-СТ" планируется в октябре-ноябре. Ей предстоит вывести на орбиту итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, европейский космический телескоп CHEOPS, французский малый научный спутник EyeSat и первый французский наноспутник ANGELS.

"Пуск ракеты "Союз-СТ" отложен на декабрь из-за неготовности зарубежных космических аппаратов", - сказал собеседник агентства.

В Роскосмосе РИА Новости не стали комментировать данную информацию.

В 2019 году с Куру были выполнены два пуска ракет "Союз-СТ". В августе гендиректор компании "Главкосмос" ("дочка" Роскосмоса) Дмитрий Лоскутов сообщил РИА Новости, что еще один пуск ракеты "Союз-СТ" состоится до конца года, в следующем году запланированы два старта "Союза-СТ".