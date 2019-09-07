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РИА Новости

Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен

03:08 07.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз"
Запуск ракеты-носителя Союз
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Запуск ракеты-носителя "Союз". Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Следующий пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесен с октября-ноября на декабрь из-за неготовности зарубежных спутников, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В марте Европейское космическое агентство сообщало, что пуск ракеты "Союз-СТ" планируется в октябре-ноябре. Ей предстоит вывести на орбиту итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, европейский космический телескоп CHEOPS, французский малый научный спутник EyeSat и первый французский наноспутник ANGELS.
"Пуск ракеты "Союз-СТ" отложен на декабрь из-за неготовности зарубежных космических аппаратов", - сказал собеседник агентства.
В Роскосмосе РИА Новости не стали комментировать данную информацию.
В 2019 году с Куру были выполнены два пуска ракет "Союз-СТ". В августе гендиректор компании "Главкосмос" ("дочка" Роскосмоса) Дмитрий Лоскутов сообщил РИА Новости, что еще один пуск ракеты "Союз-СТ" состоится до конца года, в следующем году запланированы два старта "Союза-СТ".
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 22 пуска российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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КосмосКуру (космодром)СоюзРоскосмосФранцузская ГвианаРоссияРИА Наука
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