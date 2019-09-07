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РИА Новости

Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами

02:52 07.09.2019 (обновлено: 04:19 07.09.2019)
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© AP Photo / Matt RourkeСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США
© AP Photo / Matt Rourke
Сотрудники правоохранительных органов США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. Городской совет Сан-Франциско (Калифорния) решил причислить Национальную стрелковую ассоциацию (NRA) к "местным террористическим организациям", что спровоцировало скандал в США.
NRA является крупнейшим оружейным лобби в США и имеет серьезный политический вес, активно спонсируя республиканскую партию. Ассоциация пользуется большой благосклонностью действующего президента Дональда Трампа, но критикуется демократами за несовершенство оружейных законов и, по их мнению, препятствование ужесточению контроля в сфере распространения оружия.
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Как назовешь…

Во вторник наблюдательный городской совет Сан-Франциско единогласно проголосовал по представленному еще в июле законопроекту, причисляющему NRA к "внутренним террористическим организациям".
В совет, который является законодательным органом города, входит 11 человек, избранных по округам их проживания вне зависимости от партийной принадлежности. Как заявила автор законопроекта Кэтрин Стефани, ее инициатива обусловлена "резней", которая происходит в стране. Ассоциация же, по ее мнению, препятствует улучшению законодательства в сфере оружия на местных и федеральном уровнях, ограничивает исследования и иными способами препятствует любым попыткам контролировать эту сферу.
"NRA существует для того, чтобы распространять пропаганду в пользу оружия и вооружать тех, кто может нанести вред и терроризировать нас. Никто не сделал больше для раздувания жестокости с применением огнестрельного оружия, чем NRA", - заявила автор законопроекта.
Хотя, как отмечает New York Times, у нового закона нет какого-либо практического применения, но законодатели Сан-Франциско считают, что "слова имеют значение", и надеются, что их инициатива станет "первым шагом в борьбе с пагубным влиянием организации" и будет поддержана другими муниципалитетами США.
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Мы – не террористы

Сама стрелковая ассоциация не оставила решение властей Сан–Франциско без ответа, развернув в твиттере кампанию под лозунгом "мы – не террористы".
"Есть реальные жертвы терроризма, спросите тех, кто потерял кого-то в атаке 11 сентября. NRA – полотно американского общества: мы – учителя, врачи, полицейские и все, кто сражается за американские свободы. Сан–Франциско должно быть стыдно. Члены NRA покажите им, кто вы!", - призвала организация.
В соцсетях сторонники ассоциации публикуют видеообращения и посты, осуждающие решение Сан-Франциско. "Ку-клукс-клан. Неонацисты. Антифашисты, они – террористические организации. Позор Сан Франциско за превышение своих полномочий в попытках подавить право законной и мирной организации на первую поправку (к Конституции, первая поправка гарантирует свободу слова)", - написал в своем твиттере сенатор от штата Техас Тед Круз.
Президент Трамп пока публично решение властей Сан-Франциско не комментировал.
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Далеко зашли

На фоне постоянных межпартийных дебатов о том, как нужно решать проблему оружия, решение Сан-Франциско прошло незамеченным со стороны ряда высокопоставленных демократов. Так, промолчала о нем и спикер палаты представителей – демократ Ненси Пелоси. В день голосования по проекту, 3 сентября, она осудила вооруженную атаку в Техасе, жертвами которой стали шесть человек, но до сих пор не комментировала новый закон, принятый, что примечательно, в ее избирательном округе (Пелоси с 2013 года представляет в конгрессе 12-й избирательный округ Калифорнии, он полностью включает в себя Сан-Франциско).
Публично не поддержали, но и не осудили причисление NRA к террористической организации и другие видные демократы: Джо Байден, Чак Шумер, Элизабет Уоррен.
Между тем журналисты и колумнисты либеральных изданий, не дождавшись реакции демократов, в пятницу задались вопросами.

"Не каждый день политические деятели обнаруживают более 5 миллионов террористов, живущих в США, в том числе многие из них служат на самых высоких постах", - пишет издание The Hill, анализируя решение властей Сан-Франциско назвать террористической организацию, в которой состоит несколько миллионов человек. "Это просто, объявите целую группу террористами, и вы эффективно криминализируете "идеи" (своих оппонентов)", - пишет автор статьи, озаглавленной "NRA – террористическая организация? Демократы сделали один шаг слишком далеко".

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Еще более решительно упрекает в опасной риторике авторов законопроекта колумнист The Washington Post Генри Олсен. "Слова имеют значение и не многие слова могут также быстро стать клеймом, как "террорист". "NRA не призывает, не спонсирует и не поддерживает насилие, оно не создает "атмосферу страха" для продвижения своих интересов. Она поддерживает право на оружие, но это не терроризм, если только разногласие по политическим вопросам не стало криминальным преступлением", - пишет Олсен в опубликованной в пятницу статье.
"Консерваторам часто говорят, что они должны осудить республиканцев…, которые делают возмутительные и дикие комментарии. Сейчас мяч в других воротах: демократы должны осудить законодателей Сан-Франциско за их оскорбительную и неконституционную резолюцию", - считает автор.
По его словам, решение властей Сан-Франциско напоминает ему о маккартизме 50-х годов.
"Это может лишь усугубить и без того отравляющую политическую атмосферу (в стране)", - предупреждает автор статьи в издании.
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