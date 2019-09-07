Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T02:36Z
https://ria.ru/20190907/1558415518.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155777/31/1557773170_0:155:3090:1893_1036x0_80_0_0_c953d77a2284f2708f049390e2817eee.jpg
РИА Новости

Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки

02:36 07.09.2019
282
© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров
Ликвидация лесных пожаров
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки уменьшилась до 490 гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России тушили 19 лесных пожаров на площади 1306 гектаров.
"На 00.00 мск 7 сентября на территории Российской Федерации действовало 14 лесных пожаров на площади 490 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидированы 23 лесных пожара на площади 6,9 тысяч гектаров.
Наибольшая площадь лесных пожаров, по которым ведется активное тушение, фиксируется в Иркутской области – два пожара на 208 гектарах. Кроме того, в Якутии тушили два пожара на площади 198 гектаров.
Режим ЧС из-за пожаров действует в двух регионах: на всей территории Красноярского края и в одном районе Якутии.
Лесные пожары
Вчера, 12:03Республика Саха (Якутия)
Власти Якутии просят увеличить финансирование для борьбы с лесными пожарами
010110
Обсудить 0
РоссияПроисшествия
Рекомендуем
Российские рубли
Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
РИА
Новости
Запуск ракеты-носителя Союз
Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
Пожар на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
Дипломаты проверяют информацию о гибели на судне в Калифорнии уроженки РФ
Роберт Мугабе
США выразили соболезнования из-за смерти Мугабе, раскритиковав его политику
Лента
новостей
Сотрудники правоохранительных органов США
Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
Телеведущий Александр Гордон
Гордон поссорился с соведущей на съемках ток-шоу
Памятник П.И.Чайковскому в Клину
Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
Банковские карты
Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
Амазонские тропические леса
Главы стран Амазонии подписали "Летисийский пакт" для защиты лесов
Актриса Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
Отделение обмена валюты Гонконге
СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
Телеведущий Михаил Ширвиндт
Михаил Ширвиндт развелся с женой, пишут СМИ
Запуск гиперзвуковой ракеты
США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России
Взрывы в секторе Газа после ударов Израиля
Израильские военные нанесли ответный удар по сектору Газа
Дорожные знаки
"Мосгаз" объяснил появление запаха газа в разных районах Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37В Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
02:16Дипломаты проверяют информацию о гибели на судне в Калифорнии уроженки РФ
Лента новостейМолния