Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки уменьшилась до 490 гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России тушили 19 лесных пожаров на площади 1306 гектаров.

"На 00.00 мск 7 сентября на территории Российской Федерации действовало 14 лесных пожаров на площади 490 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидированы 23 лесных пожара на площади 6,9 тысяч гектаров.

Наибольшая площадь лесных пожаров, по которым ведется активное тушение, фиксируется в Иркутской области – два пожара на 208 гектарах. Кроме того, в Якутии тушили два пожара на площади 198 гектаров.