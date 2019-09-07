Дипломаты проверяют информацию о гибели на судне в Калифорнии уроженки РФ

ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Посольство РФ направило в госдеп США запрос по гибели, предположительно, уроженки РФ Юлии Крашенной при пожаре на борту туристического судна, говорится в заявлении дипмиссии на официальном Посольство РФ направило в госдеп США запрос по гибели, предположительно, уроженки РФ Юлии Крашенной при пожаре на борту туристического судна, говорится в заявлении дипмиссии на официальном Twitter-аккаунте

"В связи с сообщениями в СМИ о том, что во время недавнего пожара на борту туристического судна в Калифорнии погибла, предположительно, уроженка России Юлия Крашенная, направили в госдеп новый запрос. Проводим проверку на предмет наличия у погибшей российского гражданства", - отмечается в сообщении.

Первый запрос о наличии на борту российских граждан консульство РФ направило после известия о пожаре и гибели десятков людей на судне во вторник, следует из предыдущего сообщения дипмиссии. Не сообщалось, был ли получен какой-либо ответ на запрос и, если да, то каково его содержание.

Вероятная уроженка России Юлия Крашенная погибла во время пожара на борту туристического судна для дайверов в Калифорнии в США. Ее имя озвучили в списке погибших. Девушка работала менеджером в компании SpiralLinks, что указано и в ее профиле в социальной сети LinkedIn. Компания подтвердила ряду СМИ, что Крашенная является их сотрудницей. Фотография в профиле и ее снимки с тоже погибшим другом Дэном Гарсиа совпадают с изображением в аккаунте соцсети Facebook пользователя с тем же именем.