Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T02:35Z
https://ria.ru/20190907/1558415474.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155817/64/1558176478_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_dcb250f60bc91d9f7a1919e2cbfc64e0.jpg
РИА Новости

Дипломаты проверяют информацию о гибели на судне в Калифорнии уроженки РФ

02:16 07.09.2019 (обновлено: 02:35 07.09.2019)
594
© Santa Barbara County Fire DepartmentПожар на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
Пожар на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
© Santa Barbara County Fire Department
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Посольство РФ направило в госдеп США запрос по гибели, предположительно, уроженки РФ Юлии Крашенной при пожаре на борту туристического судна, говорится в заявлении дипмиссии на официальном Twitter-аккаунте.
"В связи с сообщениями в СМИ о том, что во время недавнего пожара на борту туристического судна в Калифорнии погибла, предположительно, уроженка России Юлия Крашенная, направили в госдеп новый запрос. Проводим проверку на предмет наличия у погибшей российского гражданства", - отмечается в сообщении.
Первый запрос о наличии на борту российских граждан консульство РФ направило после известия о пожаре и гибели десятков людей на судне во вторник, следует из предыдущего сообщения дипмиссии. Не сообщалось, был ли получен какой-либо ответ на запрос и, если да, то каково его содержание.
Вероятная уроженка России Юлия Крашенная погибла во время пожара на борту туристического судна для дайверов в Калифорнии в США. Ее имя озвучили в списке погибших. Девушка работала менеджером в компании SpiralLinks, что указано и в ее профиле в социальной сети LinkedIn. Компания подтвердила ряду СМИ, что Крашенная является их сотрудницей. Фотография в профиле и ее снимки с тоже погибшим другом Дэном Гарсиа совпадают с изображением в аккаунте соцсети Facebook пользователя с тем же именем.
В понедельник коммерческое судно Conception загорелось и затонуло в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус. Двадцатидвухметровая яхта совершала трехдневную экскурсию для дайверов, на борту находились 39 человек. Судно вышло из Санта-Барбары в субботу и должно было вернуться вечером в понедельник. Пожар произошел в ночь на понедельник: пять членов экипажа спрыгнули с горящего корабля и были эвакуированы, еще 34 человека - пассажиры и один член экипажа, которые, предположительно, спали в находящемся под палубой отсеке судна, погибли.
Сотрудники полиции в Германии
00:29РИА Новости
Дипломаты связались с полицией в ФРГ после пожара на судне с россиянами
000024
Обсудить 0
КалифорнияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции в Германии
Дипломаты связались с полицией в ФРГ после пожара на судне с россиянами
РИА
Новости
Сотрудники правоохранительных органов США
Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
В ЛДПР назвали возможную причину нападения на Памфилову
Телеведущий Александр Гордон
Гордон поссорился с соведущей на съемках ток-шоу
Лента
новостей
Логотип Евросоюза
Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
Роберт Мугабе
США выразили соболезнования из-за смерти Мугабе, раскритиковав его политику
Телеведущий Михаил Ширвиндт
Михаил Ширвиндт развелся с женой, пишут СМИ
Флаг США
Американский профессор назвал США "увядающей сверхдержавой"
Запуск ракеты-носителя Союз
Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
Ликвидация лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
Действующий японский император Акихито со своей супругой императрицей Митико во время празднования 50-летней годовщины свадьбы
Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
В офисе Зеленского не стали комментировать освобождение задержанных лиц
Ребенок с лишним весом
Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
Запуск гиперзвуковой ракеты
США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37В Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
02:16Дипломаты проверяют информацию о гибели на судне в Калифорнии уроженки РФ
Лента новостейМолния