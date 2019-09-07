Главы стран Амазонии подписали "Летисийский пакт" для защиты лесов

МЕХИКО, 7 сен - РИА Новости. Руководители Колумбии, Перу, Эквадора, Бразилии, Боливии и Суринама подписали по итогам саммита стран Амазонии "Летисийский пакт" - итоговый документ, определяющий будущее взаимодействие государств региона в защите амазонских лесов.

"Летисийский пакт предусматривает взаимодействие стран Амазонии в противодействии причинам обезлесения, таким как незаконная добыча ископаемых, наркотрафик, нелегальное увеличение площади сельскохозяйственных земель", - сообщил президент Колумбии Иван Дуке на своей странице в Twitter

По словам Дуке, участники саммита договорились также о постоянном взаимодействии в научной и технической сферах, обмене информацией для обеспечения совместных операций.

Поводом для проведения саммита стали сильные пожары в лесах Амазонии в этом году, почти вдвое превышающие по площади пожары 2018 года. Они продолжаются уже около месяца и вызвали громкую реакцию международного сообщества.