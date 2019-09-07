Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-07T01:57Z
https://ria.ru/20190907/1558415324.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151955/45/1519554525_0:108:2001:1233_1036x0_80_0_0_77c94e427c609eb7bac5276256b48d52.jpg
РИА Новости

Главы стран Амазонии подписали "Летисийский пакт" для защиты лесов

01:57 07.09.2019
234
© Depositphotos / perszing1982Амазонские тропические леса
Амазонские тропические леса
© Depositphotos / perszing1982
Амазонские тропические леса. Архивное фото
МЕХИКО, 7 сен - РИА Новости. Руководители Колумбии, Перу, Эквадора, Бразилии, Боливии и Суринама подписали по итогам саммита стран Амазонии "Летисийский пакт" - итоговый документ, определяющий будущее взаимодействие государств региона в защите амазонских лесов.
"Летисийский пакт предусматривает взаимодействие стран Амазонии в противодействии причинам обезлесения, таким как незаконная добыча ископаемых, наркотрафик, нелегальное увеличение площади сельскохозяйственных земель", - сообщил президент Колумбии Иван Дуке на своей странице в Twitter.
По словам Дуке, участники саммита договорились также о постоянном взаимодействии в научной и технической сферах, обмене информацией для обеспечения совместных операций.
Поводом для проведения саммита стали сильные пожары в лесах Амазонии в этом году, почти вдвое превышающие по площади пожары 2018 года. Они продолжаются уже около месяца и вызвали громкую реакцию международного сообщества.
Согласно информации Национального института космических исследований Бразилии, с начала года в стране зарегистрированы 83 329 очагов пожаров, а к июлю площадь сгоревших лесов Амазонии составила 18 629 квадратных километра. Хотя пожары в Амазонии являются обычным явлением в сухой сезон, значительная часть из них была спровоцирована фермерами, общая ситуация усугубляется обезлесением территорий.
Природные пожары в лесу региона Чикитания в Боливии
30 августа, 13:32РИА Новости
Боливия обратилась к Евросоюзу за помощью в тушении лесных пожаров
300000
Обсудить 0
Иван ДукеЭквадорСуринамБоливияПеруБразилияКолумбияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов США
Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
РИА
Новости
Комсомольск-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре готовится к тайфуну
Ликвидация лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
Лента
новостей
Взрывы в секторе Газа после ударов Израиля
Израильские военные нанесли ответный удар по сектору Газа
Запуск ракеты-носителя Союз
Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
Флаг США
Американский профессор назвал США "увядающей сверхдержавой"
Пожар на судне у берегов Калифорнии, США. 2 сентября 2019
Дипломаты проверяют информацию о гибели на судне в Калифорнии уроженки РФ
Пустые пробирки в лаборатории
Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
Российские рубли
Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
Отделение обмена валюты Гонконге
СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
Телеведущий Александр Гордон
Гордон поссорился с соведущей на съемках ток-шоу
Банковские карты
Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
Косачев поддержал сохранение межпарламентского диалога с США
Обмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа
Из сектора Газа выпустили пять ракет по территории Израиля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37В Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
02:36Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
02:16Дипломаты проверяют информацию о гибели на судне в Калифорнии уроженки РФ
Лента новостейМолния