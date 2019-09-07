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РИА Новости

Американский профессор назвал США "увядающей сверхдержавой"

01:26 07.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США
© РИА Новости / Максим Блинов
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Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. С приходом к власти Дональда Трампа США отказываются от своих имперских амбиций и перестают быть надежным партнером для других членов НАТО, превращаясь в "увядающую" сверхдержаву. Об этом в статье в журнале Foreign Policy пишет американский профессор Азим Ибрагим.
Трамп, придя к власти, начал воплощать свое видение нового мира, отмечает Ибрагим. В этих условиях Вашингтон больше не хочет быть "мировым жандармом", считает он. При этом НАТО объявляется бесполезным союзом, а политическая нестабильность используется в качестве инструмента для получения контрибуций и торговых уступок от партнеров, указывает профессор.
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"Поэтому лидеры ЕС уже думают о том, как справиться со сценарием, при котором им приходится иметь дело с возрождающейся империей на востоке, и увядающей, к тому же более недружественной, сверхдержавой на западе. В таких условиях может впервые возникнуть настоящая европейская армия", — пишет Ибрагим.
По его словам, нынешняя администрация США не хочет больше платить за свою империю.
"Она (администрация. – прим. ред.) считает, что пришло время заработать на строении, созданном предыдущими поколениями, даже если — или, возможно, особенно если — в процессе это приведет к его разрушению", — отмечает Ибрагим.
Американский лидер, по его мнению, "предоставил Европе политическую независимость". При этом лидеры ведущих европейских стран - президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель - осознали новую реальность "с быстротой, которая должна встревожить политиков в Вашингтоне", заключает профессор.
Ибрагим работает профессором в Институте стратегических исследований Военного колледжа армии США и возглавляет вашингтонский Центр глобальной политики.
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Эммануэль МакронДональд ТрампНАТОЕвросоюзАнгела МеркельСШАВ мире
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